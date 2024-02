Tischtennis-Ass Ovtcharov auf Anreise zur Team-WM bestohlen

Busan Schreck für Dimitrij Ovtcharov: Weil ihm sein Gepäck gestohlen wird, muss der Tischtennis-Profi seinen Abflug zur Team-WM verschieben.

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov ist Opfer eines Diebstahls geworden. Bei der Reise zur Team-WM in Südkorea seien ihm auf dem Weg zum Flughafen Gepäck, Portemonnaie, Laptop und alle Schläger samt Zubehör gestohlen worden, ließ der 35-Jährige via Instagram wissen.

Er habe daher seinen Abflug um einen Tag verschieben müssen, um den Vorfall der Polizei zu melden und einen neuen Reisepass zu organisieren. Auch eine neue Ausrüstung konnte er sich kurzfristig besorgen. „Zum Glück hat alles geklappt und jetzt geht es los nach Busan“, schrieb Ovtcharov erleichtert. Er freue sich auf seine Mannschaft und die Teilnahme an der Team-WM. Bei dem Turnier will Ovtcharov an der Seite von Rekord-Europameister Timo Boll die übermächtigen Chinesen herausfordern.