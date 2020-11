Ovtcharov bei Tischtennis-World-Cup ausgeschieden

Weihai. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov ist beim Tischtennis-World-Cup im chinesischen Weihai im Viertelfinale ausgeschieden.

Der 32-Jährige verlor am Samstag erneut bei einem bedeutenden Turnier gegen den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Ma Long. Der 4:1-Erfolg des 32 Jahre alten Chinesen war bereits der 18. Sieg im 18. Duell mit Ovtcharov. So verlor der deutsche Nationalspieler unter anderem schon beim World Cup 2019, den German Open in diesem Jahr, den Olympischen Spielen in London und bei zwei Team-Weltmeisterschaften gegen den mit Abstand erfolgreichsten Spieler der vergangenen Jahre.

Ovtcharov hatte sich am frühen Morgen deutscher Zeit im Achtelfinale noch in 4:3 Sätzen gegen den Engländer Liam Pitchford durchgesetzt. Der zweite deutsche Spieler Patrick Franziska scheiterte dagegen nach zwei klaren Vorrunden-Siegen mit 2:4 an Lin Yun-Ju. Der 19-Jährige aus Taiwan gilt als möglicher Nachfolger Ma Longs. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der World Cup in diesem Jahr in einer so genannten Turnierblase ausgetragen, in der die Spieler in Hotel und Halle streng von der Außenwelt abgeschirmt werden.

