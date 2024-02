Toni Kroos: Der Kopf und Kompass von Real Madrid

Madrid Real Madrid trifft im Champions-League-Achtelfinale auf RB Leipzig. Bei den Königlichen hält Toni Kroos die Fäden zusammen.

Im Spitzenspiel gegen Girona am Samstag war gerade Real Madrids drittes Tor gefallen, Schütze Jude Bellingham und Passgeber Vínicius feierten mit großer Pose, da kam als letzter Gratulant auch Toni Kroos hinzu. Ein Lächeln, eine Umarmung, eine taktische Anweisung des Deutschen und ein Nicken des Engländers: Weiter ging’s.

Seit fast zehn Jahren steht Kroos nun dafür, dass es immer weiter geht bei Real. So lange ist er schon der Kopf im Fußball des spanischen Rekordmeisters und Tabellenführers, der sich des Zweiten Girona am Wochenende schließlich mit 4:0 entledigte. Kroos wurde in der 70. Minute unter Ovationen ausgewechselt, zur Schonung für das Champions-League-Achtelfinalhinspiel Dienstagabend (21 Uhr) in Leipzig. Dann wird sein Spielverständnis wieder gebraucht. „Unersetzbar“ nennt ihn Trainer Carlo Ancelotti.

Real-Trainer Carlo Ancelotti ist Fan von Toni Kroos

Zu Saisonbeginn ließ der Coach den 34-Jährigen zwar auch mal draußen, doch man sah dann schnell, dass ohne Kroos der Kompass fehlte, und sowieso musste der Trainer nicht groß überzeugt werden. Er ist Kroos-Fan, seit man schon in seiner ersten Madrider Amtszeit aufeinandertraf und er den damals frisch gebackenen Weltmeister 2014 gleich nach dem ersten Training an den Schalthebeln im Mittelfeld postierte. „Ihm misslingt kein Pass, er wählt immer die beste Lösung, will den Ball, hat keine Angst vor Druck und steht immer richtig“: So Ancelottis persönliches Best-of-Toni.

Wenn es nun zum nächsten Besuch in Deutschland kommt, ist der letzte vor Weihnachten in der Gruppenphase bei Union Berlin noch gut in Erinnerung. Damals enthüllte sein Klubkollege Antonio Rüdiger, dass er Kroos praktisch jeden Tag in den Ohren liege, er solle doch in die Nationalelf zurückkehren. Kroos erklärte, ihn habe das etwas auf dem falschen Fuß erwischt, aber er habe dann darüber nachgedacht und Rüdiger eine Antwort gegeben. Welche? Man weiß es bis heute nicht. Bei der EM 2021 trug Kroos zuletzt das Nationaltrikot, nun steht die EM 2024 an, zuhause. Spätestens zu den nächsten Testspielen im März wird es wohl Klarheit geben.

Lobeshymnen für Toni Kroos von Fans und Mitspielern

Kroos trat damals zurück, weil er mehr Zeit mit der Familie verbringen und Platz für die Jüngeren machen wollte. Außerdem konnte vielleicht nicht mal er damit rechnen, dass er so gut reifen würde. In Madrid haben sie ihn immer hochgeschätzt, aber so opulent wie diese Saison fielen die Elogen nicht mal nach den vier gemeinsamen Champions-League-Titeln aus. „Er sieht, was kein anderer sieht“, sagt Offensivmann Brahim Díaz, der in Leipzig den gegen Girona verletzt ausgeschiedenen Bellingham ersetzen könnte.





Derweil verfasste Fußball-Philosoph und Ex-Real-Sportdirektor Jorge Valdano für die Zeitung „El País“ eine regelrechte Hymne: „Kroos verfügt über ein unvergleichliches Neuronen-Netzwerk, das vom Gehirn zu den Füßen hinabsteigt, um Unterricht zu erteilen“, schrieb er. „Er weiß, was jede Zone erfordert, welche Räume frei von Eindringlingen sind und durch welche Löcher der Ball passt.“ Real Madrid verfüge über außergewöhnliche Talente, so Valdano, aber „nur über einen Strategen, und der heißt Toni Kroos. Er dominiert, harmonisiert und verteilt das Spiel so, dass es sich um eine Mannschaft handelt und nicht um einzelne Fußballer.“

Kroos Qualitäten passen besonders gut zu verjüngten Real Madrid

Zum aktuellen, verjüngten Real passen Kroos’ Kompetenzen besonders gut, weil er von viel Explosivität und Muskelkraft umgeben ist. Profis wie Eduardo Camavinga oder Federico Valverde sorgen für Dynamik und nehmen Kroos die physischen Aspekte des Mittelfeldspiels weitgehend ab. Der Deutsche wiederum initiiert ihre Tempoläufe, wenn ihm bisweilen ein unscheinbarer Pass oder Richtungswechsel reicht, um eine ganze Reihe von Gegenspielern zu eliminieren. Seine Ballsicherheit entlastet dabei auch eine Abwehr, in der mit Rüdiger (Muskelverletzung), David Alaba und Éder Militão (beide Kreuzbandriss) derzeit drei Innenverteidiger ausfallen.

„Nur mit meinen Qualitäten gewinnt eine Mannschaft nichts, aber meine Qualitäten helfen, Spiele zu beherrschen“: So definiert Kroos es selbst. In Madrid, so viel steht fest, wollen sie diese Qualitäten unbedingt weiter sehen. Wie schon letztes Jahr steht Kroos nämlich in diesen Wochen auch wieder vor einer zweiten Entscheidung – der, ob er seine Karriere noch fortsetzen soll. Sogar seine Mutter hat sich kürzlich öffentlich dafür ausgesprochen: „Er würde seinen Trainer, seine Mitspieler und seinen Sohn sehr glücklich machen“. Eine Steilvorlage für den Kroos-Fan Ancelotti, der findet: „Man sollte immer darauf hören, was seine Eltern sagen.“

