Tour de France der Frauen: Auch Jan Ullrich schaut zu

Clermont-Ferrand. Die Tour de France Femmes ist gestartet – und kommt beim Publikum wie bei den Radfahrerinnen gut an. Deutsche Fahrerin sichert sich ersten Sieg.

Am Ende hatte Liane Lippert gut lachen: Knapp 48 Kilometer vor dem Ziel war die deutsche Straßenmeisterin noch gestürzt, doch nach 151,7 Kilometern setzte sie sich im Zielsprint der zweiten Etappe von der Tour de France Femmes von Clermont-Ferrant nach Mauriac im Zielsprint vor der belgischen Gesamtführenden Lotte Kopecky durch – ihr erster World-Tour-Sieg überhaupt.

Und Lippert war am Montag mit ihrer Freude nicht allein. „Der Zuspruch des Publikums ist ähnlich wie beim Aufenthalt der Männer-Tour hier“, erzählte Nicolas Darmasse, der für den Tour-Organisator ASO die Fanzone aufgebaut hat, dieser Zeitung über den Trubel in der Landschaft rings um den Puy de Dome, den gewaltigen Vulkankegel, der vor zwei Wochen noch vom Männer-Peloton befahren worden war und wo das Publikum nun erneut dicht gedrängt an der Strecke stand.

Erfolgreicher Auftakt

Ja, dieses Rennen, das zum zweiten Mal stattfindet, wird begeistert aufgenommen. Marion Rousse, die Renndirektorin, die bis vor kurzem noch die Männer-Tour im französischen Fernsehen kommentierte, will die Frauen-Tour groß machen und auf stabile Füße stellen. „Ich möchte, dass es dieses Rennen auch in 100 Jahren noch gibt“, sagt sie.

Bei den Athletinnen kommt das an. „Es ist einfach magisch hier. Ein tolles Rennen, ein toller Zuspruch des Publikums“, schwärmt Juliette Labous vom Team dsm-firmenich dieser Zeitung. Für sie ist auch der Start in der Provinz geglückt. Unabhängig vom Männerrennen, das am Sonntag in Paris zu Ende ging, war die erste Etappe der Frauen-Tour am gleichen Tag in Clermont-Ferrand ein echtes Spektakel.

Kulisse in Paris ist eine andere

„Natürlich ist die Show-Kulisse in Paris eine ganz andere. Und ich hätte es auch schön gefunden, wenn wir wieder dort gestartet wären“, sagt Dirk Baldinger. Der Merdinger leitet den Rennstall Ceratizit WNT. „Aber vielleicht macht die ASO ja mal ein Finale in Paris, das wäre toll.“

Mit seinem jungen Team konnte Baldinger bei der aktuellen Tour de France Femmes schon erste Erfolge feiern: „Wir haben die beste junge Fahrerin, Cedrine Kerbaol, und auch die aktivste Fahrerin der ersten Etappe, Marta Lach“, erzählt er voller Stolz. Von Kerboal erwartet er sich auch noch einiges. „Sie kommt aus der Gegend von Pau. Sie kennt den Zeitfahrkurs dort gut und auch die Strecke hoch zum Tourmalet. Das ist schon ein Vorteil“, sagt er.

Erster Auslandsstart im kommenden Jahr?

Der mythische Pyrenäengipfel wird am Samstag zum allerersten Mal von den Frauen im Rahmen der neuen Tour de France angefahren. Es ist ein weiterer Entwicklungsschritt im Frauenradsport. Für das nächste Jahr peilt Renndirektorin Rousse einen weiteren Meilenstein an: den ersten Auslandsstart. Rotterdam ergibt Sinn, weil die Niederlande das Kernland des Frauenradsports sind.

Die Tour lockt sogar ziemlich illustre Zuschauer an. Baldinger erzählt, dass sein alter Rennkumpel Jan Ullrich sich die Frauen-Tour im Fernsehen anschaut. „Gestern hat er mir eine Message geschickt und mir alles Gute gewünscht“, sagte er zum Start der zweiten Etappe.

Die Grand Dame des Frauenradsports

Ums Gelbe Trikot sieht Baldinger seine eigenen Athletinnen noch nicht mitfahren. Das Gesamtklassement ist vielmehr eine Sache für die Grand Dame des Frauenradsports, die 40-jährige Niederländerin Annemiek van Vleuten. Sie ist die Titelverteidigerin. Seit ihrem Vuelta-Sieg 2021 gewann sie alle großen Rundfahrten. Unterstützt wird sie beim wohl letzten Grand-Tour-Auftritt ihrer Karriere von der frischgebackenen Etappensiegerin Lippert. Die ist eine starke Bergfahrerin, wird ihre Kräfte aber wohl vor allem für die Chefin einsetzen müssen.

Van Vleuten kann Hilfe gebrauchen, denn die Konkurrenz hat aufgeholt – vor allem Landsfrau Demi Vollering. „Allgemein hat die Leistungsdichte im Frauenradsport zugenommen. Die ersten 40 sind nahe beieinander“, erzählt Paolo Slongo, Trainer sowohl der männlichen wie der weiblichen Profis von Lidl Trek.

Lücke zu den Männern schrumpft

Das hat mit besseren Rahmenbedingungen und besseren Finanzen zumindest bei den führenden Rennställen zu tun. Jahr für Jahr werden auch die Gehälter angehoben. Es klafft zwar noch immer eine Lücke zwischen 32.000 Euro Mindestgehalt für Frauen der Women’s World Tour und den 38.000 Euro für die Männer. Aber manche Teams zahlen auch den Frauen das Mindestgehalt der Männer, die Lücke wird immer kleiner. Rundum gute Nachrichten also.

