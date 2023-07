Überraschung: Nigeria trotzt Kanada bei Fußball-WM 0:0 ab

Die Fußball-WM Neuseeland und Australien ist mit einem Überraschungssieg der Neuseeländerinnen gegen Norwegen gestartet. Die DFB-Frauen spielen Montag ihr erstes Gruppenspiel. In der aktuellen Folge schauen wir uns die Weltmeisterschaft genauer an. Zu Gast ist die mehrfache Welt-, und Europameisterin Linda Bresonik. Der stellvertretende FUNKE-Sportchef Andreas Berten und Moderator Nils Halberscheidt reden mit ihr zusammen über die Chancen der Nationalmannschaft, die Entwicklung im Frauenfußball und die Vermarktung der Damen. Hinten raus gibt es aber die Rückkehr ins Ruhrgebiet - wir schauen natürlich auch auf unsere Pott-Vereine!

Fussball inside: Aus dem Pott nach Down Under: Spezialfolge zur Frauen-WM

Melbourne Das nächste überraschende Ergebnis bei der Fußball-WM: Kanada gelingt nur ein 0:0 gegen Nigeria - auch wegen eines verschossenen Elfmeters.

Olympiasieger Kanada ist mit einer enttäuschenden Vorstellung in die Fußball-WM gestartet. Die Nordamerikanerinnen mussten sich in Melbourne zum Auftakt in Gruppe B mit einem 0:0 gegen Nigeria begnügen. Christine Sinclair, Kapitänin und Fußballikone ihres Landes, verschoss dabei in der 50. Minute einen Elfmeter.

Die 40 Jahre alte Angreiferin, die in Australien und Neuseeland ihre letzte WM spielt, hatte den Strafstoß selbst herausgeholt, scheiterte aber an der nigerianischen Torhüterin Chiamaka Nnadozie. Für die 324-malige Nationalspielerin Sinclair ist es die sechste WM-Teilnahme.

Rote Karte kurz vor Schluss

Kanada agierte zwar optisch überlegen, Nigeria spielte vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit aber munter mit. Nach Sinclairs Fehlschuss entwickelte das Team von Trainerin Beverly Priestman aber auch in der Schlussphase keine zündenden Ideen. Nigerias Deborah Abiodun (90.+8) sah kurz vor dem Ende wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Für die Kanadierinnen geht es am Mittwoch weiter, gegen Irland muss sich das Team um Sinclair steigern. Nigeria trifft am Donnerstag auf Co-Gastgeber Australien, der Gruppe B durch den Auftaktsieg (1:0) am Vorabend (Ortszeit) anführt. (sid)

