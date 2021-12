Europapokal: Union Berlin scheidet aus, Leverkusen verliert

Berlin. Union Berlin hat in der Conference League den Einzug in die K.o.-Spiele verpasst. Bayer Leverkusen bleibt trotz Niederlage Gruppensieger.

Union Berlin hat das nächste Fußball-Wunder knapp verpasst. Das Europa-Abenteuer der Eisernen ist vorbei. Durch das 1:1 (0:0) gegen den tschechischen Meister Slavia Prag konnten die Eisernen nicht mehr auf den letzten Drücker noch auf den zweiten Platz in der schwierigen Gruppe E der Conference League klettern. Das Gegentor von Ivan Schranz (51. Minute) besiegelte am Donnerstagabend vor 5000 Zuschauern im bitterkalten Olympiastadion das Aus der Köpenicker. Der Ausgleichstreffer von Max Kruse (64.) war am Ende zu wenig, um das Aus abzuwenden.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg 2019, zweimaligen Klassenerhalt, der sensationellen Qualifikation für das internationale Geschäft in diesem Frühling und dem aktuell erneuten Sprung auf Platz sechs in der Liga schaffte der ewige Underdog durch einen zu mutlosen Auftritt den nächsten sportlichen Coup nicht und musste Slavia Prag den Einzug in die K.o.-Playoffs im Februar überlassen. Im neuen Europacup-Wettbewerb ist somit keine deutscher Klub mehr dabei.

Leverkusen verliert überraschend

Währenddessen hat Bayer Leverkusen eine starke Gruppenphase in der Europa League mit einer unerwarteten Niederlage beendet. Bei Ferencvaros Budapest verlor die auf neun Positionen veränderte Werkself nach zwei aberkannten Treffern mit 0:1 (0:0). Somit schenkten sie den vom langjährigen Bundesliga-Trainer Stöger gecoachten Ungarn deren einzige Vorrunden-Punkte. Der Tunesier Aissa Laidouni köpfte das Siegtor für Budapest (82.).

Bayer hatte zuvor schon das Weiterkommen und auch den Gruppensieg sicher. Somit muss das Team von Trainer Gerardo Seoane erst am 10. März im Achtelfinale wieder eingreifen, während Champions-League-Absteiger wie Borussia Dortmund oder der FC Barcelona schon in der Zwischenrunde im Februar ranmüssen - und ausscheiden könnten. (dpa)

