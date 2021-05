Vereine in Panik: Jetzt sind die Trainer-Routiniers gefragt

Werder Bremen ersetzt Florian Kohfeldt für das letzte Saisonspiel durch den erfahrenen Thomas Schaaf. Die Bestätigung eines Trends. Ein Kommentar

Beim VfL Bochum, so viel ist sicher, wird Thomas Reis auch am Pfingstsonntag auf der Bank sitzen, wenn sich dem Zweitliga-Spitzenreiter nach dem vergebenen ersten Matchball erneut die Chance eröffnet, unter Umgehung der Relegation direkt in die Bundesliga aufzusteigen. Die Bochumer verfallen nach dem 1:1 in Nürnberg nicht in Panik.