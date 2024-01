Verlässt Caspar Jander den MSV Duisburg schon im Winter?

Duisburg. Der Abgang des Mittelfeldspielers zum 1. FC Nürnberg ist praktisch perfekt. Eventuell geht er schon eher als gedacht über die Bühne.

Auch wenn es der MSV Duisburg und 1. FC Nürnberg noch nicht offiziell kommuniziert haben, ist es mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Caspar Jander das Ruhrgebiet Richtung Frankenland verlassen wird. Spätestens ab dem 1. Juli 2024 wird der Mittelfeldspieler der Zebras ein „Clubberer“ sein. Und das nach unseren Informationen bis zum 30. Juni 2028.

Doch noch ist ein vorzeitiger Winterwechsel des 20-Jährigen nicht vom Tisch. Wie RevierSport erfuhr, bereitet der 1. FC Nürnberg aktuell ein Angebot, das sich auf 150.000 bis 200.000 Euro belaufen soll, vor. Bleibt abzuwarten, ob der MSV diese Offerte dann annimmt und Jander schon im Winter gehen lässt. Fakt ist nach unseren Infos, dass der Zweitligist kein verbessertes Angebot nachlegen wird.

MSV Duisburg kann erste Offerte annehmen

Heißt übersetzt: Entweder nehmen die klammen Duisburger die erste Offerte des FCN an oder die Franken warten auf Jander eben bis zum 1. Juli 2024. Janders Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ aktuell bei 750.000 Euro. Dass der MSV diese Summe bei einem Spieler, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft, nicht erhalten wird, dürfte klar sein.

MSV-Profi Caspar Jander. Foto: Jan Fromme / Jan Fromme /firo Sportphoto

Jander absolvierte in dieser Saison 18 Spiele (ein Tor und zwei Vorlagen). Insgesamt blickt der U20-Nationalspieler auf 60 Einsätze (zwei Treffer, sieben Assists) für den MSV Duisburg zurück. Der gebürtige Münsteraner, der beim FC Schalke 04, Borussia Dortmund und dem MSV ausgebildet wurde, gehörte sowohl in der vergangenen als auch in der laufenden Saison der Duisburger zu den Lichtblicken. Kein Wunder, dass die Interessenten Schlange standen.

MSV Duisburg: St. Pauli und der SC Paderborn hatten gegenüber Nürnberg das Nachsehen

Wie RevierSport erfuhr, wollten gleich 15 Zweitligisten und vier Bundesligisten den umworbenen Jander unter Vertrag nehmen. Wechsel zum SC Freiburg oder Borussia Dortmund waren dabei schnell vom Tisch, da die Bundesligisten Jander zwar mit einem Profivertrag, aber auch Einsätzen in ihren Drittliga-Mannschaften lockten.

Jander wollte aber den nächsten Schritt in eine höheren Liga machen. Am Ende waren noch der FC St. Pauli, SC Paderborn und eben 1. FC Nürnberg in der Auswahl. Jander entschied sich letztendlich für einen Vertrag ab dem 1. Juli 2024 beim Traditionsklub aus dem Frankenland.

