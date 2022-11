Vettel freut sich auf das Leben nach der Formel-1-Karriere

Mit Sonnenbrille in Abu Dhabi: Sebastian Vettel am Freitag, zwei Tage vor seinem letzten Formel-1-Rennen.

Abu Dhabi. Sebastian Vettel beendet am Sonntag seine beeindruckende Formel-1-Karriere. Er startet mit viel Neugier in sein neues Leben.

Einmal noch ist es ganz wie früher, als die Vettels mit dem Renn-Kart durch halb Europa unterwegs waren. „Die Formel 1 ist zwar schön, aber die Familie ist das Ziel", sagt Papa Norbert vor dem Großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag (14 Uhr/Sky). Dem 299. und – vorläufig – letzten Formel-1-Rennen von Sohn Sebastian. Die Karriere geht auf Yas Marina Island zu Ende, dort, wo der Heppenheimer 2010 den ersten von vier Weltmeistertiteln eingefahren hat, als jüngster Champion der Geschichte. Ein Kreis schließt sich, selbst wenn für Deutschlands zweiten Weltmeister in diesem Sport am Ende nicht alles rund gelaufen ist. Aber genau diese Zacken auf der Ideallinie haben Vettel zu jenem Sportler reifen lassen, der nun vermisst werden wird.