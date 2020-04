Vettel ist für Formel-1-Start bereit - auch in Geisterrennen

Noch, sagt Sebastian Vettel, gehen ihm die Ideen nicht aus. Er bezieht das am frühen Donnerstagmorgen vorerst auf die Erziehung und Unterhaltung der drei Kinder. Formel-1-Piloten im Lockdown unterscheiden sich in manchen Dingen so überhaupt nicht von der restlichen Bevölkerung. Vettel, der auf seinem Bauernhof im schweizerischen Kemmental häufig die Frühschicht im Haushalt hat, ist ohnehin einer der Rennfahrer, auf den das so oft missbrauchte Wort „authentisch“ prima passt.

Er liebt die Entschleunigung sogar ein wenig, er vermisst es aber, Live-Sport gucken zu können, wenn er schon mal so viel Zeit dazu hätte, er gärtnert, er müsste dann aber doch mal zum Friseur – und dann kommt ist da eben immer wieder regelmäßig diese Geduldsprobe: „Es beginnt zu kribbeln, ein bisschen zu jucken…“ Der Gasfuß. Ach, wie schön wäre es, wenn man das Gefühl hätte, das etwas passiert in der stillgelegten Königsklasse des Motorsports. Es ist der Dreisatz aus Vernunft, Verzweiflung und Verlangen, der die ganze Branche an das mentale und finanzielle Limit bringt.

Formel 1 startet wohl Anfang Juli - mit einem Geisterrennen in Österreich

In jedem Fall fühlt sich der einzige deutsche Pilot sofort bereit, wenn es wieder losgehen sollte. Theoretisch Ende Juni in Südfrankreich, wahrscheinlicher Anfang Juli in Österreich – als Geisterrennen. „Das würde sich zwar merkwürdig anfühlen, und es ist vor allem für die Fans schmerzlich. Aber andererseits sind wir auch schon an Orten gefahren, bei denen unter normalen Umständen keine Zuschauer waren“, sagt er mit leichter Ironie.

Die Fahrergewerkschaft GPDA, in der er eine entscheidende Rolle spielt, ist permanent in Diskussionen: „Man kann sich nur in Geduld üben, es gibt noch keine richtigen Antworten. Aber es wäre zu egoistisch, wenn wir an nichts und niemand denken würden, nur um möglichst schnell wieder im Auto zu sitzen. Schnellschüsse bringen nichts.“

Er ist froh, dass die Corona-Krise ihn, seine Familie und Freunde und die Kollegen bei Ferrari in Maranello nicht direkt gesundheitlich betroffen hat. Aber er weiß von vielen Scuderia-Mitarbeitern, deren Eltern oder Großeltern um ihr Leben kämpfen: „Das macht einen sehr betroffen. Wenn man um solche Fälle im direkten Umfeld weiß, dann ändert sich sehr schnell die Perspektive.“

Für Vettel sind Ferrari und die Formel 1 auch ein Teil der Familie

Die Piloten und ihr Arbeitsgerät: Bisher konnten Sebastian Vettel (rechts) und Charles Leclerc nur Testrunden im neuen Ferrari drehen. Foto: AFP

Vettel, für den das Umfeld seines Tuns immer schon entscheidend war, beschwört auch die Solidarität innerhalb der Branche, und mit den kleinen Rennställen. Das mögen nicht alle bei seinem Arbeitgeber so sehen, aber in seiner Meinung ist der vierfache Weltmeister immer schon stark und in seinem Handeln autark: „Die Formel 1 ist auch eine Familie, und in der muss einer nach dem anderen gucken.“

Guckt er zur Abwechslung nach sich, dann geht es um die Zukunft nach dem Corona-Weltmeisterschaftsjahr – nach sechs Jahren läuft sein Vertrag mit Ferrari aus, Kollege Charles Leclerc ist bereits längerfristig gebunden. Wenn nicht jetzt verhandeln, wann dann?

Um das Gehalt hochzupokern, ist es vermutlich die falsche Zeit, aber bei dem 32-Jährigen geht es auch eher um die Laufzeit. Bislang hatte er immer nur Drei-Jahres-Kontrakte. Das wäre der Wunsch, aber er wird kaum erfüllt werden. Angeblich soll es schon eine Offerte über ein Jahr gegeben haben, aber das wäre ihm zu wenig. Schließlich sieht er durchaus Perspektiven, auch anderswo. Vielleicht bei McLaren?

Vettel stellt klar: Ich will bei Ferrari bleiben

„Ich bin einer der erfahrensten Piloten, aber nicht der älteste. Und ja, ich habe klargemacht, dass ich gern bei Ferrari bleiben würde.“ Die Verhandlungen würden weitergehen, auch ohne dass man gemeinsam am Tisch sitzen könne: „Aktuell hatte das nicht die oberste Priorität. Wir haben bis Ende Juni noch genug Zeit, das zu Ende zu besprechen. Eine wirkliche Deadline gibt es aber nicht.“

Ob es ein Vor- oder Nachteil für Ferrari ist, dass die Regeln für 2020 aus Kostengründen nun bis Ende kommenden Jahres gelten, vermag er nicht zu sagen. Ferraris aktueller Rennwagen hatte bei den Testfahrten vor der Saison einen deutlichen Rückstand gegenüber der Konkurrenz. Bleiben die Regeln gleich, wird es schwieriger werden, den aufzuholen.

Was Vettel am meisten fehlt? "Die Zeit im Auto"

Andererseits kann jetzt alles nur darauf konzentriert werden. Was trotz der bis in den Mai geschlossenen Rennfabriken schon passiere: „Der Kopf steht ja nicht still. Gedanken sind erlaubt.“ Aber das Fahrgefühl ist auch in dieser Hinsicht durch nichts zu ersetzen, obwohl sich Vettel vor kurzem auch einen Rennsimulator zuhause eingerichtet hat: „Dieses sensationelle Gefühl, in einem Formel-1-Rennwagen zu sitzen kann durch nichts ersetzt werden. Es jetzt knapp zwei Monate her. Die Zeit im Auto fehlt mir.“ Weshalb er die Frage, was er als erstes tun werde, wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind, in Blitzstartgeschwindigkeit beantwortet: „Hoffentlich Rennen fahren!“