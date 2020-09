Vettel und Leclerc raus: Ferrari-Debakel in Monza

Monza.. Blamage für Ferrari beim Heimspiel in Monza. Vettel scheidet frühzeitig aus, Leclerc sorgt mit einem Unfall für eine Unterbrechung.

Ferrari hat beim ersten von zwei Formel-1-Heimrennen in acht Tagen ein Desaster erlebt. Nachdem Sebastian Vettel seinen Wagen wegen eines Bremsdefekts hatte abstellen müssen, kam Teamkollege Charles Leclerc zur Mitte des Großen Preises von Italien am Sonntag von der Strecke ab. Der Monegasse krachte mit großer Wucht in die Reifenstapel auf dem Formel-1-Hochgeschwindigkeitskurs von Monza, blieb aber unverletzt. Das Rennen musste nach dem Unfall unterbrochen werden.

Der Franzose Pierre Gasly im AlphaTauri hat das Rennen in Monza überraschend gewonnen und damit für einen durchaus historischen Tag in der Formel 1 gesorgt. 146 Rennsiege in Folge gingen zuvor entweder an Mercedes, Ferrari oder Red Bull, nach siebeneinhalb Jahren beendete Gasly nun diese Serie der großen Drei.

Formel 1: Favoriten straucheln in Monza

Am Sonntag holte er in einem höchst turbulenten Rennen seinen ersten Formel-1-Sieg vor Carlos Sainz (Spanien) im McLaren und Racing-Point-Pilot Lance Stroll (Kanada).

Kimi Räikkönen im Lotus hatte am 17. März 2013 den Großen Preis von Australien gewonnen, danach übernahmen die drei Top-Teams. Gaslys Erfolg in Monza war allerdings nur möglich, weil die Favoriten ungewöhnlich strauchelten.

So kassierte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes eine Stop-and-Go-Strafe wegen Einfahrt in die gesperrte Boxengasse und wurde letztlich Siebter. Sein Teamkollege Valtteri Bottas hatte in der Frühphase Probleme und holte Platz fünf. Max Verstappen musste seinen Red Bull mit technischen Problemen abstellen.