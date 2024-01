VfL Bochum: Pannewig soll in Wiedenbrück mehr spielen können

Mats Pannewig kam in der Vorbereitung des VfL Bochum für die Profis zum Einsatz (hier gegen den FC Groningen), in der Bundesliga aber noch nicht. Der 19-Jährige soll nun in Weidenbrück Spielpraxis sammeln.

Bochum Reges Treiben beim VfL Bochum kurz vor dem Deadline Day: Agon Elezi verstärkt den Bundesligisten, Mats Pannewig wird dagegen verliehen.

Zum Ende der Winter-Transferperiode im Profifußball macht der VfL Bochum gleich mehrmals Nägel mit Köpfen: Nachdem am späten Dienstagabend Agon Elezi als Zugang im Team von Trainer Thomas Letsch bekannt gegeben wurde, ist nun ein Abgang fix: Mats Pannewig wird verliehen, der 19-Jährige schließt sich vorerst dem Regionalligisten SC Wiedenbrück an.

VfL Bochum: Lettau traut Pannewig weitere Entwicklung zu

„Mats hat das Trainingsniveau unserer Bundesligamannschaft in den vergangenen Wochen sehr gut adaptiert und wir blicken gespannt auf seine weitere Entwicklung„“, sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau. Pannewig steht erst seit Juli vergangenen Jahres als Profi in Bochum unter Vertrag, der 1,95 Meter große Mittelfeldspieler soll seine Entwicklung nun in Wiedenbrück unter Beobachtung der VfL-Bosse vorantreiben.

Auf seinem weiteren Weg in die Bundesliga wird es wichtig sein, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln“, sagt Marc Lettau über Mats Pannewig. „Mit der Leihe zum Regionalligisten SC Wiedenbrück erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit.“

VfL Bochum: Pannewig mit sieben Toren in der U19-Bundesliga

Talent Pannewig kam seit der Beförderung zum Profi noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz. Bei den U19-Junioren zählt er in der höchsten Spielklasse dagegen zu den Leistungsträgern: In 22 Einsätzen kam Mats Pannewig auf sieben Tore, einen Treffer bereitete er vor.

Die Verleihe steht in Zusammenhang mit der Verpflichtung von Agon Elezi: Der nordmazedonische Nationalspieler ist wie Mats Pannewig ein Mann für das zentrale Mittelfeld. Der 22-Jährige kommt vom NK Varazdin aus der ersten kroatischen Liga und erhält in Bochum einen bis 2027 gültigen Vertrag. Obwohl an der Castroper Straße der Bedarf an einem offensiven Mittelfeldspieler besteht, ist Elezi eher ein Mann für die Defensive. Aber: „Bei Agon Elezi hat sich kurzfristig eine Marktchance ergeben, die wir unbedingt nutzen wollten“, sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau.

