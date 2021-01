Glaubt an die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio: Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm.

Olympia in Tokio Wasserball-Bundestrainer Stamm glaubt an Sommerspiele

Berlin. Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm glaubt trotz der Coronavirus-Pandemie an die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio.

"Ich denke, dass die Spiele mit strengen Auflagen und Impfungen im Vorfeld stattfinden", sagte der 60 Jahre alte Berliner in einem Interview des "Tagesspiegel" und ergänzte: "Ich hoffe, mit unserer Beteiligung. Die Jungs bei Olympia ins Stadion einlaufen zu sehen, wäre für mich zum Abschluss meiner Trainertätigkeit noch einmal eine großartige Geschichte."

Am 14. Februar soll in Rotterdam für sein Team die Qualifikation für die Sommerspiele beginnen, die eigentlich schon für 2020 geplant war. "Ich verlange von den Verantwortlichen des Weltverbandes, die Lage bis zum letzten Tag genau zu beobachten und erst dann zu entscheiden, ob wirklich gespielt wird. Zur Not muss die Reißleine gezogen werden", sagte Stamm, der auch Vereinspräsident von Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist.

Die vergangenen Monate während Corona bezeichnete er als die schwersten in seinen rund 15 Jahren als Bundestrainer. "Wir konnten monatelang nur warten. Aber es ist toll zu sehen, wie das Team jetzt zusammensteht", lobte Stamm.

