Wegen des Coronavirus: Endet die Eishockey-Saison vorzeitig?

Essen Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner hält eine Absage der Play-offs für möglich. An diesem Dienstag soll eine Entscheidung fallen.

Am Mittwoch sollen die Play-offs um die Eishockey-Meisterschaft starten - sollen. Denn aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wird darüber nachgedacht, die Play-offs abzusagen. Red Bull München würde damit als Meister feststehen.

„Es stimmt, dass es dazu Beratungen gibt“, sagt Wolfgang Gastner, Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers, der Bild und ergänzt: „Es ist nicht auszuschließen, dass am Dienstag-Nachmittag die Saison vorzeitig beendet wird und München dann als Hauptrunden-Erster neuer Deutscher Meister ist.“

"Sportlich wie wirtschaftlich ein Worst Case"

Nürnberg eröffnet am Mittwoch die Play-offs gegen die Grizzlys Wolfsburg (19.15 Uhr). Möglich ist auch ein Zuschauerausschluss. "Sportlich wie wirtschaftlich ist das natürlich der Worst Case.", sagt Gastner. "Der Eishockey-Sport lebt gerade in den Playoffs von den Fans und der Stimmung in den Hallen. Aber wir haben in dieser Saison top gewirtschaftet und ohne Einnahmen aus den Playoffs geplant, so dass wir keinen finanziellen Kollaps befürchten müssen. Aber eigentlich will ich mir gar nicht vorstellen, am Mittwoch in einer leeren Arena zu spielen.“

Düsseldorfer EG bei den Eisbären Berlin

Auch die Grizzlys Wolfsburg sind besorgt: „Eine Absage oder Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit bedeuten für die DEL-Klubs einen großen Einnahmeverlust“, sagt Grizzlys-Manager Charly Fliegauf. „Im Vergleich zur Fußball-Bundesliga haben die Zuschauereinnahmen bei uns eine viel höhere Bedeutung.“

Parallel dazu spielen der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montagabend berichtete, will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. An diesem Dienstag findet eine Kabinettssitzung statt, nach der eine Entscheidung verkündet werden soll.

Die Düsseldorfer EG startet eine Woche später in die Play-offs. Am 17. März treten die Landeshauptstädter bei den Eisbären Berlin an.

