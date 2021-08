Weitsprung: Malaika Mihambo holt Gold für Deutschland

Olympiasiegerin! Weitspringerin Malaika Mihambo nach ihrem Sieg im Olympiastadion in Tokio.

Tokio. 21 Jahre nach Heike Drechsler hat Deutschland wieder eine Weitsprung-Olympiasiegerin: Malaika Mihambo triumphiert mit 7,00 Metern.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Die 27-Jährige sprang am Dienstag in ihrem letzten Versuch 7,00 Meter und setzte sich damit vor der Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria durch.

Der Goldsprung gelang der Heidelbergerin in einem packenden Finale im letzten Versuch, zuvor hatte sie auf dem Bronzerang gelegen. Silber ging an Brittney Reese (USA) mit 6,97 m vor der weitengleichen Ese Brume aus Nigeria aufgrund des besseren zweiten Versuchs.

2019 war Mihambo bereits Weltmeisterin geworden, 2018 in Berlin Europameisterin. Drechsler hatte 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Gold gewonnen.

2016 in Rio verpasste Mihambo eine Olympia-Medaille noch knapp

Malaika Mihambo beim Weitsprung-Finale in Tokio. Die 27-Jährige hat mit einem 7,00-Meter-Sprung die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Foto: Matthias Hangst/Getty Images

2016 in Rio hatte Mihambo bei ihrer Olympia-Premiere als Vierte eine Medaille noch knapp verpasst. Nun wurde sie die vierte deutsche Weitsprung-Olympiasiegerin nach Heide Rosendahl (1972), Angela Voigt (DDR/1976) und Drechsler.

Mihambo hatte nur schwer in die Saison gefunden und lange mit Anlaufproblemen zu kämpfen gehabt. Rechtzeitig vor Olympia zeigte sie aber einen deutlichen Aufwärtstrend und näherte sich wieder der Sieben-Meter-Marke an. „Es war gut, in der schwierigen Phase immer den Kopf oben behalten zu haben“, sagte sie.

In der Qualifikation überzeugte Mihambo am Sonntag mit 6,98 m, gesprungen allerdings erst im letzten Versuch. (dpa/sid)

