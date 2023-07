Florian Wellbrock in Aktion.

Nach WM-Titel Wellbrock lässt Start in Freiwasser-Staffel offen

Fukuoka Florian Wellbrock hat seinen Start in der Freiwasserstaffel bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan auch nach seinem WM-Titel über fünf Kilometer offen gelassen. Der 25-Jährige könnte sich für die anstehenden Beckenrennen in der kommenden Woche schonen.

Andererseits hat er die Chance, Historisches zu schaffen. Gewinnt die deutsche Mixed-Staffel am Donnerstag (1 Uhr MESZ), hätte erstmals eine Nation alle Freiwasserrennen bei einer WM für sich entschieden. Das fünfte Gold für die Mannschaft des Deutschen Schwimm-Verbands ist möglich.

„Ich habe jetzt gezeigt, dass ich wirklich sehr fit bin“, sagte Wellbrock am Dienstag in Fukuoka. „Wir haben heute Abend noch ein Team-Meeting. Da besprechen wir dann die genaue Staffel-Aufstellung. Alles Weitere müssen wir dann sehen.“ Wellbrock hatte am Sonntag auch schon über zehn Kilometer Gold geholt.