Wie Bundesliga-Talent Florian Wirtz schon als Kind wirbelte

Ein kurzes Abklatschen mit Teamkollege Charles Aránguiz – das war’s. Leverkusens Youngster Florian Wirtz wollte den Bundesliga-Rekord nicht groß feiern und begründete seine verhaltene Reaktion später bei Instagram: „Nicht das beste Resultat, aber sehr froh über mein erstes Bundesliga-Tor“, schrieb er seinen Fans.

Durch den Treffer zum 2:4 gegen den FC Bayern München in der 89. Minute schlenzte sich das Talent in die Geschichtsbücher. Mit 17 Jahren und 34 Tagen löste er Nuri Sahin als jüngsten Bundesliga-Torschützen ab. Allerdings war da auch der Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze -- und der sorgte auch für gemischte Gefühle im Hause Wirtz.

Erstes Bundesliga-Tor "wie Kuchen ohne Sahne"

Florian Wirtz in Aktion: Schon früh zeigte der heute 17-Jährige sein Talent. Foto: Hans-Joachim Wirtz

30 Kilometer entfernt von der fast leeren Bay-Arena war Familie Wirtz im beschaulichen Brauweiler nicht zum Feiern zumute. „Wie Kuchen ohne Sahne“ wäre der Moment des Bundesliga-Tores gewesen, sagt Vater Hans-Joachim Wirtz im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es hat sich etwas komisch angefühlt, dass wir nach all den Jahren, die wir ihn begleitet haben, diesen Moment vor dem Fernseher erlebt haben.“ Und schließlich: Die Niederlage. „Wir haben uns sehr für ihn gefreut. Aber das Tor ist nur ein Zeitmoment. Ich will das nicht zu hoch hängen. Ein Punkt gegen die Bayern, das war schließlich das Ziel.“

Dabei will und soll der hochveranlagte Offensivspieler hoch hinaus. Experten vergleichen ihn schon mit seinem international umworbenen Teamkollegen Kai Havertz. Trainer Peter Bosz gab Wirtz zwar einen pädagogischen Dämpfer mit - das Spiel gegen den Rekordmeister sei die „beste Lehrstunde, seit er Fußball spielt“ gewesen -, aber auch der Ex-BVB-Coach weiß, was er da für ein Juwel hat. „Dass er ein Riesentalent ist, das wussten wir vorher. Deshalb hat er auch vor diesem Spiel schon einige Male bei uns gespielt.“

Wirtz: Erste Schritte mit zehn Monaten

Bevor das Riesentalent offensichtlich wurde, war da zunächst die Begeisterung für das Runde, wie sich Vater Hans-Joachim Wirtz erinnert. „Dass er mal Fußballspielen würde, war sehr schnell klar. Wir hatten damals in der Wohnung viele Bälle herumfliegen. Florian konnte schon sehr früh laufen – mit zehn Monaten. Wann immer er einen Ball gefunden hat, hat er dagegengetreten. Die Bälle flogen den ganzen Tag durchs Wohnzimmer. Er hat wirklich alles mit ihnen gemacht.“

Da der heutige Vorsitzende des SV Grün-Weiß Brauweiler Jugendtrainer des Vereins war, kam Wirtz schnell in den örtlichen Klub. Sein Ehrgeizig sei früh erkennbar gewesen. „Ich erinnere mich noch gut: Als er vier Jahre alt war, habe ich ihn bei den Hallenkreismeisterschaften für seinen besten Freund ausgewechselt und wir haben das Spiel verloren. Da war er richtig niedergeschlagen“, sagt Vater Wirtz.

Als Bambini-Spieler die meisten Tore und Vorlagen

Drei Jahre habe er bei den Bambinis gespielt, wobei er später hauptsächlich in der F-Jugend zum Einsatz kam. „Wir hatten damals einen Betreuer, der alles haarklein aufgeschrieben hat. Am Ende der Saison hat er mir die Daten gezeigt: Florian hatte die meisten Tore und Vorlagen erzielt, obwohl er viel jünger war. Mir war das gar nicht bewusst, obwohl ich der Trainer war.“

Begeistert am Ball: Florian Wirtz als Bambini. Foto: Hans-Joachim Wirtz

Anderen offenbar schon. Bei einem Bambini-Turnier entdeckte ein Scout des 1. FC Köln Florian Wirtz. Mit acht Jahren wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten. Mit der U17 wurde er Deutscher Meister. In diesem Jahr wechselte er mit einigem Knirschen zu Bayer Leverkusen - eigentlich gibt es zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach eine Übereinkunft, untereinander keine Jugendspieler abzuwerben. Doch laut Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler sei Wirtz auf dem Markt und wechselwillig gewesen. „Wirtz nicht zu holen, wäre fahrlässig gewesen“, sagte er dem Kicker.

Nun sorgt Florian Wirtz in Leverkusen für Wirbel, wo auch seine ältere Schwester in der Bundesliga-Mannschaft der Frauen spielt. „Dass er eine solche Karriere machen würde, konnte man nicht sehen“, sagt Vater Wirtz. „Aber man konnte sehen, dass er sehr schönen Fußball gespielt und immer seine Nebenleute freigespielt hat.“ Am Wochenender hat er sich den Ball selbst aufgelegt – und sich in die Geschichtsbücher geschlenzt.