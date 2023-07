WM 2023: Deutsche Frauen freuen sich über die hohe TV-Quote

Wyong. Der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou erklärt, warum die Anteilnahme in der Heimat dem gesamten deutschen Fußball hilft.

Von der Straße ist er nicht zu übersehen: der riesige Dinosaurier, den die Betreiber des größten australischen Reptilien-Parks vor der Ausfahrt Gosford in Richtung Norden aufgestellt haben. Hier ist am freien Mittwoch für das deutsche Frauen-Nationalteam auch die Ausflugsgruppe abgebogen, der sich Joti Chatzialexiou angeschlossen hatte. Um auf halbem Wege zwischen Newcastle und Sydney die für den Kontinent typischen Koalas, Kängurus und Dingos, aber auch Krokodile und Schlangen zu bestaunen.

Gewisse Exemplare an der Central Coast mal aus nächster Nähe zu begutachten, hat sicher nicht geschadet: Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften des DFB hat im Basecamp von Wyong das Erdgeschoss von jenem Apartment bezogen, in dem eine Etage drüber Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Co-Trainerin Britta Carlson wohnen. Vermittelt gewisse Sicherheit, unter sich einen wachsamen Mann mit Beschützerinstinkt und Tiererfahrung zu haben.

Allein die Zimmerbelegung zeigt, welch engen Draht der 47 Jahre alte Frankfurter inzwischen zur Leitungsebene der DFB-Frauen aufgebaut hat. Ihm oblag es auch, öffentlich die Sinne für das zweite WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien (Sonntag, 11.30 Uhr deutscher Zeit/ARD) zu schärfen. Man müsse sich in Sydney gegen einen „Gegner auf Augenhöhe“ auf eine ganz andere Gangart einstellen: „Wenn sie ein bisschen rustikaler ausfallen sollte, dann sollte man auch das Beinchen nicht zurückziehen, sondern hinhalten.“ Und anschließend nicht lamentieren.

WM 2023: Lena Oberdorf kann Deutschland vielleicht wieder helfen

Überhaupt macht das nach eigenem Bekunden „turniererfahrenste Mitglied“ der Delegation viele Themen aus, „an denen wir noch arbeiten können.“ Vor allem gelte es, „bessere Entscheidungen unter Druck treffen“. Weil Kolumbien mit der 18-jährige Linda Caicedo ein vermeintliches Wunderkind aufbietet, wäre es wichtig, dass auf deutscher Seite endlich Lena Oberdorf mitwirken kann. Chatzialexiou kündigte an, dass „90 bis 95 Prozent des Kaders“ wieder belastbar seien. Offenbar auch die am Oberschenkel lädierte Oberdorf: Niemand grätscht so brachial wie die bei der WM 2019 in Frankreich mit 17 als jüngste deutsche WM-Spielerin aller Zeiten debütierende Mittelfeldspielerin.

Beeindruckt ist der DFB-Manager als Rundherum-Beobachter von den Topnationen, die „in der Kognition überragend, in der Spielgeschwindigkeit top“ seien: „Wenn ich sehe, wie Japan gespielt hat, wie die Spanierinnen gespielt haben, die USA: Da erwarten uns dann irgendwann mal im Turnier andere Gegner.“ Aber auch der deutsche Anfang ist ja gelungen und kam vor allem in der Heimat gut an: Die TV-Quote (5,61 Millionen im ZDF) sei ein „schönes Zeichen“, beteuerte Chatzialexiou: „Ich weiß gar nicht, ob sich unsere Spielerinnen mehr über das 6:0 oder über die Einschaltquote gefreut haben.“

Joti Chatzialexiou: "Der Sommer war dürr"

Überdies kann dem DFB nichts Besseres passieren, wenn die Frauen bei dieser WM einen Kontrapunkt zur Krise der Männer setzen. Dazu müssen sie vielleicht auch gar nicht den dritten Stern gewinnen, sondern erst einmal reichen Auftritte mit Lust und Leidenschaft. „Für uns als Verband wäre es wichtig, ein tolles Turnier zu spielen – unabhängig von den Männern“, sagte Chatzialexiou, der ohne Umschweife zugab: „Der Sommer war dürr.“ Gleichwohl müsste man Bundestrainer Hansi Flick doch ein Jahr vor der Heim-EM zugestehen, „dass man auch mal was ausprobieren darf“. Flick würde übrigens direkt mit Martina Voss-Tecklenburg in Kontakt stehen.

Erstaunlich, dass der von der Bundestrainerin hoch angesehene Chatzialexiou vielleicht bald seinen Verantwortungsbereich verliert, obgleich seine Expertise außer Frage steht. Weil Rudi Völler die Funktion als Sportdirektor für die A-Nationalmannschaft und U21 nur bis zur EM 2024 bekleidet, stehen weitere personelle Veränderungen in der wichtigsten DFB-Direktion an. Sami Khedira könnte bald einen Führungsposten bekommen; der Weltmeister weilt vielleicht nicht zufällig auch bei der Frauen-WM.

Chatzialexiou wollte zur bevorstehenden Umstrukturierung erst einmal „nichts sagen, das diskutieren wir danach“. Ob er vielleicht nur noch in Verantwortung für die DFB-Frauen weiterarbeitet? Letztlich hängt für ihn, der noch unter dem geschassten Ex-Direktor Oliver Bierhoff aufgestiegen ist, alles von Zuständigkeiten und Personen ab, die künftig den Kurs für den Spitzenbereich vorgeben. Er habe nach 20 Jahren im Verband „noch Vertrag“, um es mal im besten Fußballer-Jargon auszudrücken.

