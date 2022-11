WM-Liveblog: Deutschland startet gegen Japan in das Turnier

Am Mittwoch startet die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-WM 2022. Unser Reporter Kai Schiller hat die aktuellen News aus Katar.

Doha. Erneut stehen vier Partien am Mittwoch bei der WM 2022 an. Deutschland bestreitet um 14 Uhr das Auftaktmatch gegen Japan.

Vier Partien stehen an diesem Mittwoch bei der Fußball-WM in Katar an. Den Auftakt macht um 11 Uhr die Partie Marokko gegen Kroatien aus der Gruppe F. Um 14 Uhr startet die Gruppe E mit dem Auftakt für das DFB-Team gegen Japan. Um 17 Uhr treffen Deutschlands weitere Gruppengegner Spanien und Costa Rica aufeinander, ehe am Abend um 20 Uhr das Duell zwischen Belgien und Kanada angepfiffen wird.

Am vierten Spieltag der WM in Katar gibt es erneut Fußball satt. Vier Partien stehen auf dem Programm, nach dem Auftakt zwischen Marokko und Kroatien (11 Uhr) wird es zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft ernst. Um 14 Uhr ist Anstoß gegen Japan. Auch Spanien und Costa Rica sowie Belgien und Kanada steigen heute ins Turnier ein.

WM 2022 in Katar am Mittwoch: Alle Infos im Liveblog

TV-Quoten auch am dritten Tag niedrig

09:28 Uhr: Die Einschaltquoten bei den Übertragungen von der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bleiben niedrig. Auch am dritten Tag des Turniers ist das Interesse deutlich geringer als vor vier Jahren bei der WM in Russland. Keines der drei Spiele am Dienstag im ZDF kam über die Fünf-Millionen-Marke.

Die meisten Fernseh-Zuschauer gab es am Abend bei der Partie Frankreich gegen Australien mit durchschnittlich 4,963 Millionen Zuschauern. Die Partie im Zweiten erreichte nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 18,4 Prozent. Mehr Zuschauer in der Primetime fand in der ARD „Die Kanzlei, Folge 65“ mit 5,051 Millionen.

Beim ersten Spiel des Tages zwischen Dänemark und Tunesien schauten ab 14 Uhr 2,42 Millionen im ZDF zu (Marktanteil 24,6 Prozent). Bei der nachfolgenden Begegnung Mexiko gegen Polen waren es 4,14 Millionen (23,7 Prozent). Die Telekom, die alle WM-Partien überträgt, veröffentlicht keine Zahlen.

Zum gleichen Zeitpunkt der WM in Russland hatte es bereits Partien mit Zuschauerzahlen über der Zehn-Millionen-Marke gegeben. Der Durchschnitt der Vorrunden-Spiele lag 2018 bei den ARD- und ZDF-Übertragungen über neun Millionen.

Musiala wirbt für gemeinsamen Einsatz mit Müller

08:20 Uhr: Jamal Musiala hat vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) für einen gemeinsamen Einsatz mit Teamkollege Thomas Müller geworben. „Thomas ist eine geborene Nummer 10, er weiß, was er dort macht. Ich kann dann auf den Positionen um ihn herum wechseln: mal auf die 9, mal auf 8, mal auf Außen. Diese Flexibilität gefällt mir“, sagte Musiala der Sport Bild. Dadurch könne man „die gegnerischen Verteidiger verwirren“.

Vor der Begegnung mit dem viermaligen Asienmeister wurde darüber diskutiert, ob für den länger verletzten Müller in der DFB-Auswahl überhaupt Platz ist und der formstarke Musiala auf der zentralen Position spielen muss. „Ich glaube, keiner kann Thomas die Zehner-Rolle wegnehmen. Wenn er fit ist, dann wird er auch spielen. Wir sind beide vorne sehr flexibel. Ich kann super mit Thomas kombinieren, es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen“, sagte der 19-Jährige und ergänzte: „Wir wollen die Spielfreude, die wir miteinander auf dem Spielfeld haben, allen zeigen.“

Bayern-Profi Hernandez erleidet Kreuzbandriss

08:00 Uhr: Für Fußball-Weltmeister Lucas Hernández ist die WM in Katar vorzeitig beendet - und auch dem FC Bayern München wird der Abwehrspieler wohl lange Zeit fehlen. Wie der französische Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, erlitt Hernández beim 4:1-Auftaktsieg der Franzosen gegen Australien einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Der Rekord-Einkauf des FC Bayern, der diese Saison auch schon mehrere Wochen wegen eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich gefehlt hatte, erlitt die Verletzung bereits in der 9. Minute. Er ist der sechste prominente Ausfall bei Weltmeister Frankreich. Vertreten wird ihn im weiteren Turnierverlauf wie nach dessen Einwechslung gegen Australien wohl sein Bruder Theo.

Mehr News und Hintergründe zur WM 2022 in Katar

WM 2022 in Katar: Diese Spiele stehen am Mittwoch an

Marokko - Kroatien (11 Uhr/ARD/Magenta TV)

Ein Duell mit einem vermeintlichen Favoriten - schließlich ist Kroatien Vize-Weltmeister. Doch auch die Marokkaner haben mit Noussair Mazraoui (Bayern München), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) und Spielmacher Hakim Ziyech (FC Chelsea) drei absolute Topstars an Bord. Ex-Coach Vahid Halilhodzic hatte Ziyech und Mazraoui aus disziplinarischen Gründen rausgeworfen und musste schlussendlich selbst gehen. Nachfolger Walid Regragui holte beide für die WM wieder zurück in den Kader.

Kroatien hat eine starke Nations-League-Saison gespielt und wurde Gruppensieger vor Dänemark und Weltmeister Frankreich. Regisseur ist der mittlerweile 37 Jahre alte Luka Modric.

Deutschland - Japan (14 Uhr/ARD/Magenta TV)

Nach dem Wirbel rund um die „One Love“-Binde muss Deutschland den Fokus auf das rein Sportliche legen. Nach dem frühen WM-Aus in Russland soll ein Auftaktsieg Sicherheit geben. Verzichten muss Bundestrainer Hansi Flick dabei auf den am Knie verletzten Leroy Sané.

Japan kommt mit geballter Bundesliga-Power: Frankfurts Daichi Kamada, Stuttgarts Wataru Endo und der Schalker Maya Yoshida zählen zu den Stammspielern. Wer im Tor steht, ist hingegen noch offen.

Spanien - Costa Rica (17 Uhr/ARD/Magenta TV)

Bei Spanien kommen nach den ehemaligen Weltstars rund um Xavi, Andrés Iniesta und Co. drei absolute Toptalente mit „i“ für das spanische Mittelfeld: Pedri, Gavi und Fati. Im Sturm setzen die Weltmeister von 2010 hingegen auf Routine: Der 30-jährige Alvaro Morata soll für die Tore sorgen. Costa Rica gilt, wie praktisch immer, als absoluter Außenseiter. Topstar ist Keeper Keylor Navas, der mit Real Madrid dreimal die Champions League gewann.

Belgien - Kanada (20 Uhr/ARD/Magenta TV)

Belgien ist längst kein Geheimfavorit mehr. Mit inzwischen in die Jahre gekommenen Weltstars wie dem derzeit verletzten Romelu Lukaku, Eden Hazard oder auch Kevin de Bruyne sind die Belgier Mitfavorit auf den Titel. Kanada hofft auf die individuelle Klasse von Bayern-Star Alphonso Davies. Auch der 22-jährige Stürmer Jonathan David (LOSC Lille) könnte Akzente setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport