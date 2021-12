Zoff nach Formel-1-Finale: Red Bull kritisiert Mercedes

Abu Dhabi. Nach dem WM-Triumph von Max Verstappen legt Mercedes Einspruch ein. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko reagiert mit scharfer Kritik.

Ein Finale, das alles hatte, was den Motorsport ausmacht. Was im Milliardenspiel Formel 1 auch bedeutet: hinterher gibt es eine Menge Ärger. Entschieden wird der vielleicht spannendste und zugleich kurioseste Ausgang einer Weltmeisterschaft erst viereinhalb Stunden, nachdem Max Verstappen als Erster und als erster Champion aus den Niederlanden die Ziellinie beim Großen Preis der Vereinigten Arabischen Emirate überquert hat. Ein roter Teppich liegt vor den verspiegelten Schiebetüren, dem Eingang zur Rennleitung in Abu Dhabi. Dort residiert der Mann, der den Showdown entschieden hat, Oberschiedsrichter Michael Masi. Und im Rennkommissariat protestiert Mercedes mit anwaltlicher Unterstützung gegen die beiden Entscheidungen kurz vor Schluss, die auf Rennkilometer 6405 von 6409 in dieser Saison Verstappen wie durch ein Wunder den Triumph bringen und den wie einen sicheren Sieger aussehenden Lewis Hamilton den achten Titel und damit den alleinigen WM-Rekord kosten. Es bleibt Sprachlosigkeit: erst nach dem famosen sportlichen Drama, dann ob der juristischen Dramatisierung.

Formel 1: Denkwürdiges Finale in Abu Dhabi

Merken Sie etwas? Im kompletten ersten Absatz war nichts zu lesen von einem großartigen, kompromisslosen und fairen Duell der beiden besten Fahrer ihrer jeweiligen Generation. Dabei hätte es von den 58 Runden auf der Wüsteninsel viel über gewagte und gelungene Strategien, über Windschatten und Aufhaltemanöver oder über die großartige Nervenstärke beider Titelkandidaten zu erzählen gegeben. Im Prinzip hätten beide diese Weltmeisterschaft verdient gehabt. Das aber schließt ein Reglement aus, das ansonsten aber so viel zulässt, dass selbst die Regelexperten in der Hitze des Gefechts an den Aufgaben scheitern. So hat sich über ein Rennjahr voller Kontroversen hinweg ein vergiftetes Klima entwickeln müssen, da von Grand Prix zu Grand Prix die Paragraphen anders ausgelegt wurden. Mit dem Resultat, das am Ende alle verunsichert waren und keiner richtig zufrieden. Rennleiter Michael Masi ist gescheitert im Bemühen, es allen Recht zu machen. Die Eskalation beim letzten WM-Lauf war fast folgerichtig.

Das mag die Storyteller von Netflix freuen, die Geschichte schreibt und filmt sich von selbst. Für die Formel 1, die gerade um den Einstieg von Volkswagen (vielleicht sogar bei Red Bull) buhlt, ist der Verlust der Verlässlichkeit eine ethische Bankrotterklärung. Das neue Rennjahr, das in gut drei Monaten beginnt, bekommt ein neues technisches Reglement. Aber was es braucht, sind vor allem eindeutigere Regeln und deren einheitliche Auslegung. Vielleicht auch ein umfangreicheres Schiedsgericht, in der Flut von Bildern und Geschehnissen, die im Renntempo aufgearbeitet werden müssen. Es ist ein komplizierter Sport, und wer verhindern will, dass jetzt jedes Ergebnis in Frage gestellt wird, kann das nur durch feststehende Tatsachenentscheidungen – ähnlich wie im Fußball. Per Video wird ja ohnehin schon immer nachgeprüft. Aber Konsequenzen muss es nach unwürdigen Schauspiel in der Wüste trotzdem geben – klare Ansagen zum Wohle des gesamten Sports. Sonst erlischt der Zauber der Boom-Saison schnell.

Als dann im entscheidenden Moment, als die übliche Safety Car-Regelung fünf Runden vor Schluss erst von Masi bestätigt, dann aber widerrufen wurde, musste Mercedes annehmen, dass hier der Sport der Show geopfert werden sollte. Wäre es gelaufen wie immer, wäre Hamilton ins Ziel gerollt, so aber war klar, dass er im letzten Umlauf Verstappen mit den frischeren Reifen zur leichten Beute werden würde. Der Protest war folgerichtig, das abschmettern logisch: Der Automobilweltverband opfert nicht seinen Rennleiter, so umstritten die Auslegung auch sein mag. Aber Masi ist derjenige, der zwischen zwei Regeln wählen konnte. Und in der einen steht eben, dass „einige Autos" sich zurückrunden sollen. Wäre damit „alle" gemeint, so wie es bisher immer gehandhabt wurde, wäre Verstappen erst gar nicht an Hamilton herangekommen. Aber so wurden nur die vier zwischen den beiden aus dem Weg geräumt, für alle hätte die verbleibende Rennzeit nicht mehr gereicht. Dass der Vorschlag dazu vom Red-Bull-Kommandostand kam, wirft ein noch unvorteilhafteres Licht auf die Angelegenheit. Wie kam es zu der plötzlichen Meinungsänderung?

Formel 1: Red Bull geht nach Einspruch auf Mercedes los

Wohl auch deshalb hat sich Mercedes das Recht auf eine Berufung vorbehalten. Die schnippische Antwort in der entscheidenden Phase „Das ist Motorsport" hat die Emotionen noch weiter hochkochen lassen. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko hat Rivale Mercedes nach dessen Protesten beim denkwürdigen Saisonfinale einmal mehr scharf kritisiert. „Es ist eines WM-Finals unwürdig, dass die Entscheidung so hinausgezögert wird. Das spricht aber für die Gesinnung eines, ich würde sagen, unwürdigen Verlierers, wenn man solche Einsprüche und Proteste einlegt“, sagte der Österreicher am Sonntagabend

Auch wenn das schnell verbleichen wird, hinterlässt Verstappens Triumph einen bitteren Beigeschmack, für den er selbst diesmal nichts kann. Auch Red Bull ist keine Missetat anzulassen. Im Prinzip war es Rennglück oder Rennpech, wie es immer vorkommt. Wäre es nicht dieses ohnehin schon zugespitzte Finale gewesen – der Grand Prix wäre wohl geräuschlos hinter dem Safety Car zu Ende gegangen.

Sorry, liebe TV-Zuschauer, aber die permanente verbale Druckausübung auf die Rennleitung via übertragenem Boxenfunk muss aufhören. Von Anfang bis Ende zogen sich auch in Abu Dhabi Beschwerden und Verteidigungsreden durch das Rennen, und nicht zum ersten Mal musste das ganze wie ein Kuhhandel anmuten. Jeder schwärzt den anderen, will einen Vorteil herausschlagen. Es soll transparent sein, wirkt aber nur undurchsichtig. Das ruiniert auf Dauer nicht bloß das Image, die Inflation der Wortmeldungen nervt mittlerweile auch ziemlich. Es braucht andere Benimmregeln.

Einen so umstrittenen WM-Entscheid hat niemand verdient, weder die Fahrer noch die Fans. Die Formel 1 vermarktet das denkwürdige Rennjahr zurecht als „unvergessliche Saison". Nur hat das jetzt auch noch eine völlig andere Bedeutung bekommen. Eine Wellenlinie, dass muss auch der oberste Rennrichter begreifen, ist keine belastbare Ideallinie. Ende der Interpretations-Weltmeisterschaft. Zurück zu den Regeln der Straße.