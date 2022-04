Zverev nach großem Kampf im Halbfinale von Monte Carlo

Monte Carlo. Tennis-Star Alexander Zverev ist in Monte Carlo nach hartem Kampf ins Halbfinale eingezogen und hat weiter den Titel im Blick.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Monte Carlo nach großem Kampf das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige bezwang am Freitag in hitziger Atmosphäre Jannik Sinner aus Italien mit 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) und darf weiter auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr hoffen. Nach 3:07 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball im Duell zwei angeschlagener Spieler, zwischenzeitlich schlug der Hamburger einmal von unten auf.

Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Zverev der am höchsten platzierte Profi bei dem mit rund 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-1000-Sandplatzturnier. In der Runde der besten Vier trifft er am Samstag entweder auf Diego Schwartzman aus Argentinien oder den Griechen Stefanos Tsitsipas. In dieser Saison stand Zverev bislang im Finale von Montpellier.

Zverev ausgebuht beim Aufschlag von unten

Gegen Sinner erwischte der beste deutsche Tennisspieler den besseren Start, lag schnell mit 4:1 vorne und dominierte mit druckvollem Angriffsspiel. Angefeuert von der Mehrheit der Fans auf dem Court Rainier III kämpfte sich Sinner jedoch zurück. Beim Stand von 5:5 nutzte der Südtiroler seinen vierten Breakball in diesem Spiel und schloss den Satz wenig später per Ass ab.

Der Rhythmus bei Zverev war zunächst weg. Den Aufschlagverlust zum 1:2 glich der Hamburger jedoch direkt wieder aus, ließ sich beim Stand von 3:2 längere Zeit am rechten Oberschenkel behandeln. Sinner hatte mit einer Blase am großen Zeh zu kämpfen. Während der Ballwechsel waren beiden Spielern ihre Blessuren zunächst noch kaum anzumerken, auf hohem Niveau holte sich Zverev den zweiten Durchgang.

Der Weltranglistendritte schien die Kontrolle zu haben. Als er von unten servierte, buhte ihn das Publikum aus. Zweimal lag Zverev mit Break vorne, Sinner steckte nicht auf. Auch der Tie-Break blieb eng, ein Rückhand-Fehler von Sinner machte den Erfolg von Zverev perfekt.

