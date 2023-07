Zwei Tore aufgeholt: Argentinien spielt 2:2 gegen Südafrika

Dunedin Argentiniens Fußballerinnen sind bei der WM 2023 weiter sieglos. Gegen Südafrika gibt es aber immerhin den ersten Punkt.

Die argentinischen Fußballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft Comeback-Qualitäten gezeigt und sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand immerhin noch einen Punkt gegen Südafrika gesichert. Im jeweils zweiten Spiel bei dieser WM 2023 trennten sich die beiden Teams am Freitag im neuseeländischen Dunedin 2:2 (0:1). Linda Motlhalo brachte Südafrika in der 30. Minute in Führung, Thembi Kgatlana baute den Vorsprung aus (66.). Für Argentinien trafen Sophia Braun (74.) und Romina Núñez (79.).

La Albiceleste wartet damit weiter auf ihren ersten Sieg bei einer WM. Bislang war das Team nie über die Vorrunde hinausgekommen. Die erste Partie hatten die Südamerikanerinnen 0:1 gegen Italien verloren. Auch Südafrika hat nach zwei Auftritten nun einen Punkt. Die Südafrikanerinnen hatten am ersten Spieltag 1:2 gegen Schweden gespielt. Am dritten Gruppenspieltag trifft Argentinien auf Schweden. Südafrika bekommt es mit Italien zu tun. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport