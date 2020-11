Corona Sportverbot im November: So reagieren Vereine und Sportler

Ruhrgebiet. Kein Vereinssport im November, nur Individualsport ist erlaubt. Was das für die Sportarten bedeutet und wie die Vereine reagieren. Ein Überblick.

Ab dem 2. und bis zum 30. November steht der organisierte Sport still. Nur noch Individualsport – sprich Joggen und Radfahren – ist erlaubt. Diese Nachricht hat in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt.

Wie handeln die Kommunen? Was sagen die Vereine? Und was bedeutet der Lockdown eigentlich für die Kinder und Jugendlichen? All diesen Fragen sind wir, und werden wir, nachgehen. Hier gibt es einen Überblick mit allen Texten, die wir zu diesem Thema verfasst haben.

Allgemeine Entwicklungen rund um das Sportverbot

