Die Sprengung der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid wird vorbereitet. So sieht es aktuell aus: Mit Übersee-Containern werden unter anderem die verbleibenden Häuser geschützt.

Lüdenscheid. Die Rahmede-Talbrücke an der A45 wird gesprengt. An diesem Freitag gibt der Sprengmeister Hinweise, wie das spektakuläre Vorhaben ablaufen soll.

Drei Wochen vor der Sprengung der bundesweit wichtigen Talbrücke Rahmede an der A45 in Lüdenscheid informieren Experten am Freitag über die geplanten Abläufe des spektakulären Vorhabens. Der Sprengmeister der beauftragten Firma so wie Vertreterinnen und Vertreter von Bundesverkehrsministerium und Autobahn GmbH des Bundes wollen die Details vor Ort (12 Uhr) an der Baustelle erläutern.

Sprengung der Rahmede-Talbrücke: Fallbett wird aufgeschüttet

Unterhalb des Bauwerks werden schon seit mehreren Monaten Erdmassen in gewaltigen Mengen aufgeschüttet - als Fallbett für die Brücke am 7. Mai.

Die Vorbereitung für die Sprengung der Rahmede-Talbrücke laufen: So werden bereits seit längerer Zeit gewaltige Erdmassen aufgeschüttet. Foto: Ralf Rottmann Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Die bis zu 70 Meter hohe und gut 450 Meter lange Brücke an der Sauerlandlinie aus den 1960er Jahren ist seit Dezember 2021 wegen schwerer Schäden vollständig gesperrt. Die Folgen sind gravierend.

Rahmede-Talbrücke: Zentrale Achse ist unterbrochen

Die zentrale Nord-Süd-Achse zwischen Frankfurt und Dortmund ist unterbrochen. Die Bewohner von Lüdenscheid und die gesamte Region sind durch massiven Umleitungsverkehr, Stauchaos, stockendem Lieferverkehr und Umsatzeinbußen sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich und finanziell schwer getroffen. Im NRW-Landtag wird sich demnächst ein Untersuchungsausschuss mit dem Desaster befassen. (dpa)

