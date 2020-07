Corona 27 Menschen im HSK sind aktuell an Corona erkrankt

Hochsauerlandkreis. Die Corona-Zahlen im HSK gehen weiter nach oben. 27 Erkrankte hat der HSK soeben gemeldet - darunter in Medebach, Hallenberg und Winterberg.

Im Hochsauerlandkreis werden am Freitag, 10. Juli, 13 Uhr, 27 Erkrankte, 603 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Das hat der HSK mitgeteilt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Stationär werden neun Personen behandelt, zwei davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 647. Die Erkrankten insgesamt verteilen sich auf die Städte Arnsberg (7), Bestwig (7), Hallenberg (5), Medebach (2), Meschede (5) und Winterberg (1).

Erst gestern hatte der Kreis bekanntgegeben, dass es in Familienverbünden in Medebach und Hallenberg bestätigte Corona-Fälle gegeben habe und weitere Test gemacht würden. Die Zahlen in Medebach und Hallenberg sind im Vergleich zu gestern nicht weiter gestiegen. Winterberg ist neu hinzugekommen