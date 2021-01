Absturz mit Absage: Tourismus im Raum Winterberg bricht ein

Hochsauerlandkreis Das Übernachtungsverbot haut richtig ins Kontor - und sorgt für ein neues Schlusslicht bei den Tourismuszahlen im Hochsauerlandkreis.

Auf den : Hatten die Herbstferien noch für volle Betten gesorgt, so lief im November wegen des Corona-Lockdowns in der Hotel- und Gastronomiebranche so gut wie nichts mehr. Das geht aus den jüngsten Zahlen von IT.NRW hervor. Bemerkenswert: Urlauber-Krösus Medebach hat kreisweit die rote Laterne übernommen. Gerade einmal 94 Gäste wurden in der Hansestadt registriert.

Seit dem 2. November sind nur noch Übernachtungen mit geschäftlichem oder beruflichem Hintergrund möglich - Ende offen. Rüdiger Strenger, Chef der Brilon Wirtschaft und Tourismus (BWT), zur Perspektive der Branche: "Erst hatten wir befürchtet, dass der Lockdown bis Ostern gehen könnte. Jetzt hoffen wir, dass es nur bis Ostern dauert." Die jüngsten Äußerungen des Tourismus-Beauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß, würden jedoch eher in Richtung Pfingsten weisen. Zudem lasse sich noch gar nicht abschätzen, wie sich die neuen Corona-Mutationen auswirken.

Überbrückungshilfen fließen "extrem zäh"

Die jeweils auf vier Wochen ausgelegte Corona-Schutzverordnung nehme der Branche jede Planungsmöglichkeiten. Gerade jetzt sei die Zeit, in der Kurzurlaube für das Frühjahr mit seinen langen Wochenenden gebucht würden. Doch die, so Strenger, gebe es zurzeit nicht. Selbst bei einer Rückkehr zu einem normalen gesellschaftlichen Leben dürfte, wie im vergangenen Jahr, die Hotelbranche erst nach Kindergärten, Schulen und dem Einzelhandel an der Reihe sein. Dazu bräuchten die Betriebe jedoch eine organisatorische Vorlaufzeit. Und aktuell vor allem finanzielle Unterstützung. Die zugesagten Überbrückungshilfen flössen, so der Touristik-Chef, "extrem zäh".

Aufenthaltszeit deutlich länger

Besonders eklatant die Lage in Medebach. Dort brach im November die Besucherzahl gegenüber dem Oktober von 20.142 auf – das ist kein Tippfehler – 94 ein. Im November 2019 hatten immerhin noch 9696 Gäste die Hansestadt angesteuert, darunter 1515 aus dem Ausland, diesmal waren das gerade einmal acht. Damit hat Medebach der Stadt Marsberg die traditionelle rote Laterne bei den Besucherzahlen im Hochsauerlandkreis abgenommen.

Die, die kamen, blieben allerdings deutlich länger. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg im Jahresvergleich von 3,1 auf 9,7 Tage. Das Gros der Besucher steuert in Medebach bekanntlich den Center Parc mit seinen 548 Bungalows und dem Parkhotel an. Für rund 36 Millionen Euro wurde das Resort in den vergangenen beiden Jahren einer Frischkur unterzogen.

Oktober in Brilon noch Rekordmonat

Ähnlich in Brilon. Dort hatte es im Oktober mit 4057 Besuchern und 15.121 Übernachtungen das beste Monatsergebnis seit systematischer Erfassung der Daten überhaupt gegeben. Im November verzeichneten die in der Statistik relevanten Betriebe mit wenigsten zehn Betten nur noch 614 Gäste und 4138 Übernachtungen. Wobei die große Zahl der Ferienwohnungen – in diesem Segment werden rund 750 Betten im Raum Brilon angeboten – in der Statistik nicht berücksichtigt sind.

27 Betriebe in Winterberg von vorneherein geschlossen

Auch die Hochburg Winterberg leidet. Dort hatten von den 124 erfassten Beherbergungsbetrieben nur 97 geöffnet. Und auf die verteilten sich gerade einmal 1024 Gäste und sorgten für 7953 Übernachtungen. Im Oktober hatten 28.575 Besucher noch 107.939 Nächte in dem höchstgelegenen Stadt des Landes NRW verbracht. Wer kam, blieb allerdings auch hier länger, nämlich statt der durchschnittlich 2,9 Tage waren es 7,8. Den bemerkenswertesten Anstieg weist die Statistik hier übrigens für Schmallenberg aus. Dort stieg die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste von 3,2 auf 24,8 Tage.

Und so sehen die von IT.NRW veröffentlichten November-Zahlen in den anderen Orten des Altkreises Brilon aus (in Klammern Vergleich zu November 2019):

Hallenberg: 218 Gäste/570 Übernachtungen (2065/4617)

Marsberg: 163 Gäste/448 Übernachtungen (860/1732)

Olsberg: 577 Gäste/1552 Übernachtungen (4892/10.671)

Im gesamten HSK nur 6998 Gäste

Kreisweit war die Gästezahl im November im Jahresvergleich von 79.715 auf 6998 zurückgegangen. Die Statistik erfasste noch 43.345 Übernachtungen, ein Jahr zuvor waren es in dem traditionell urlaubsschwächsten Monat immerhin noch 227.320 gewesen.

