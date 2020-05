Alles Bio: Upländer Bauernmolkerei investiert 19,5 Mio. Euro

Besonders die letzten Wochen und Monate haben gezeigt: Regionalität ist ein wichtiges und schützenswertes Gut. Das hat die Upländer Bauernmolkerei schon vor einigen Jahrzehnten erkannt und sie arbeitet weiter daran, dass das auch so bleibt. 19,5 Millionen Euro investiert die Molkerei am Standort Usseln in ein neues, hochmodernes Produktionsgebäude. Auch viele Landwirte aus dem angrenzenden HSK beliefern die Molkerei.

Eigentlich war zu Beginn der Bauarbeiten ein Pressetermin mit offiziellem Spatenstich geplant, doch durch die Corona-bedingte Kontaktsperre waren nur Molkerei-Geschäftsführerin Karin Artzt-Steinbrink und der Vorsitzende der Milcherzeugergemeinschaft, Sven Lorenz, mit Baufahrzeug vor Ort.

Neue Produkte anbieten

„Mit dem Neubau für einen Teil der Produktion erhalten wir Möglichkeiten, unseren Kunden neue Produkte anzubieten. Im Neubau haben wir ganz neue Optionen, beispielsweise eine Abfüllung in Glasflaschen, die Nachfrage danach ist groß. Außerdem können wir weitere Milchlieferanten von unserer Warteliste aufnehmen. Am alten Standort in der Ortsmitte Usselns sind die Kapazitäten ausgereizt“, so Karin Artzt-Steinbrink.

„Wir helfen so, die Zukunft weiterer Bauernhöfe in unserer Region zu sichern. Der Biolandbau bietet so viele Vorteile für die Region, das Klima, die Artenvielfalt. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dies zu fördern. Außerdem wird so die Versorgung mit regionalen, hochwertigsten Lebensmitteln sichergestellt“, erklärt Sven Lorenz.

Wunsch der Kunden nach mehr Regionalität

Schon seit vielen Jahren erlebt die Upländer Bauernmolkerei eine positive Entwicklung auf dem Biomarkt. Lag im Jahr 1996 die Verarbeitungsmenge Jahr noch bei 1 Million Liter Biomilch pro Jahr, sind es heute 40 Millionen Liter. Auch in der aktuellen Corona-Krise spürt die Molkerei den Wunsch der Kunden nach mehr Regionalität. „Wir haben in den vergangenen Wochen eine deutlich gestiegene Nachfrage nach unseren Produkten. Das liegt einerseits am Mehrverbrauch zu Hause, andererseits am wachsenden Vertrauen der Kunden in die regionalen Produkte, ihre Erzeuger und regionale Wertschöpfungsketten – gerade bei Lebensmitteln“, so die langjährige Geschäftsführerin.

Vergangene Wche begannen die Erdarbeiten für den neuen Standort an der Düdinghäuser Straße. Auf Wunsch der 1996 gegründeten Molkerei wird die neu entstehende Straße den Namen „Milchstraße“ bekommen. „Mit dem Neubau gehen wir einen notwendigen Schritt weiter in der Entwicklung unserer Firma und stärken damit langfristig die Bio-Landwirte in der Region“, so Karin Artzt-Steinbrink.

Geschäftsphilosophie

Ob Milchbäuerin Stefanie oder Milchbauer Josef, sie alle liefern frische Bio-Milch, die in Usseln zu leckeren Bio-Produkten verarbeiten. „Wir zahlen Ihnen einen fairen Milchpreis. Der Grundpreis beträgt aktuell 0,46 Euro/Liter (ohne MwSt)“, heißt es auf der Internetseite der Upländer Molkerei. Das Sortiment umfasst ausschließlich Produkte aus anerkannt ökologischem Landbau, die zusätzlich Bioland zertifiziert sind. Mit dem Slogan „In jedem Liter Bio-Milch steckt ein schönes Stück Region“ wird die Geschäftsphilosophie auf den Punkt gebracht.