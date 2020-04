Altenbüren: Erinnerung ans dunkelste Kapitel der Geschichte

Wenn am Donnerstag-Abend auf dem Steinberg das Kreuz über dem Dorf erleuchtet ist, werden sich nur wenige ältere Einwohner an den 2. April 1945 erinnern, vor 75 Jahren. An einen Ostermontag, der untrennbar mit der Geschichte von Altenbüren verbunden ist.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Damals, kurz vor dem Ende des 2. Weltkriegs, hatten amerikanische Streitkräfte das Dorf mit Granatwerfen und Maschinengewehrfeuer unter Beschuss genommen. 21 tote Soldaten und ein toter Einwohner waren zu beklagen, 27 Häuser lagen teilweise in Schutt und Asche und auch die Kirche hatte einige Treffer abbekommen, auf einem der letzten Schlachtfelder dieses unsäglichen Krieges.

Mit Erschießung gedroht

Dabei musste es nicht mehr soweit kommen, denn die Altenbürener hatten sich längst entschlossen aufzugeben, als die Amerikaner am Gründonnerstag (29. März) im benachbarten Brilon einmarschierten, erinnern sich einige Zeitzeugen aus Anlass des 60-jährigen Jahrestages im Jahre 2005: „Lediglich ein kläglicher Rest des deutschen Militärs hatte sich damals in Altenbüren verschanzt. Doch ein SS-Offizier, der im Dorf ,Ritterkreuzträger’ genannt wurde, hatte die Gewalt an sich gerissen und wollte weiterkämpfen.

Ortsheimatpfleger Heinz Meyer am Gedenkstein im Eichholz. Foto: Joachim Aue

Daher forderte er durch einen Gesandten alle Männer zwischen 17 und 70 Jahren zum Kämpfen auf. Wer sich weigerte, dem drohte er mit Erschießung. Diesem Schicksal ist der Gastwirt der Dorfkneipe ‘Zur Post’ entgangen. Er hatte, bevor er flüchtete, schon eine weiße Fahne im Fenster als Zeichen der Aufgabe gehisst.“

Überraschung durch die US-Streitkräfte

Im Gegensatz zu anderen Dorfbewohner, die am Ortseingang eine Verteidigungslinie mit Panzersperren und Schützengräben errichtet hatten. Sie wurden vom Angriff der US-Streitkräfte völlig überrascht, erzählte der damals 13-jährige und mittlerweile verstorbene Willi Mester der WP. Aus einem Keller habe man gesehen, wie die Häuser brannten und alle Löschversuche vergebens waren. Im Dorfe selbst, Bilder des Grauens: überall lagen tote deutsche Soldaten auf der Straße und am Wegesrand.

Auch 70 Amerikaner hätten wohl ihr Leben verloren und seien von ihren Kameraden schnellstens fortgeschafft worden. Anschließend zogen sie plündernd durchs Dorf, so Willi Mester, dessen Vater bei den Kämpfen einen Streifschuss abbekam, was er gar nicht mitbekommen habe. Mesters Frau Reinhilde (82), die damals mit ihren Geschwistern bei Bornemanns auf dem Esshoff ausquartiert worden war, ergänzt: „Nach uns zuhause hatten sich eine Tante und zwei Cousinen aus Essen geflüchtet“. Sie hatten sich im Sauerland einigermaßen in Sicherheit geglaubt und gerieten aber auch hier in den Kugelhagel.

Gedenkstein im Eichholz

Der siebenjährige Theo Homann (82) wurde beim Beschuss der Kirche beim Spielen mit Carolin Kropf (geb. Schwermer) und dem etwas leicht verletzten Franz Schermer (†), verwundet. Der ehemalige Ratsvertreter: „Ich bekam einen Granatsplitter ab und wurde zunächst mit einer Anstreicherkarre ins Lazarett in der Antfelder Schule gebracht“.

Zur Erinnerung die Opfer einer sinnlosen Verteidigung von Hab und Gut wurde vor fünf Jahren auch ein Gedenkstein im Eichholz unterhalb des Langenbergs errichtet. Hier waren an jenem unsäglichen Ostermontag sechs deutsche Soldaten (u.a. vom Volkssturm) von den US-Streitkräften erschossen worden.

Zeitzeuge berichtet

In der Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit 2015 erinnerte sich Zeitzeuge Anton Aufmkolk (82): „Wir erlebten die Gefangennahme der deutschen Soldaten als Kinder hinter einem Holzstapel. Sie hatten sich freiwillig ergeben, man nahm ihnen die Waffen ab und führte sie ab. Etwa fünf Minuten später hörten wir aus dem nahen Wäldchen Maschinengewehrfeuer. Gegen Abend fand ein Dorfbewohner die toten Soldaten und Bangen Fritz (Kaiser) brachte sie mit dem Wagen zum Friedhof, wo sie die letzte Ruhestätte fanden.“

Nach Auskunft von Ortsheimatpfleger Heinz Meyer, der auch Vorsitzender des Ortsvereins ist, wurde vor einiger Zeit am Kreuz auf dem Steinberg, das 1976 errichtet wurde, eine Gedenktafel angebracht. Die Inschrift, die von Jörg Schlüter (Agentur „Landluft) verfasst wurde, erinnert an das bitterste und dunkelste Kapitel der Altenbürener Dorfgeschichte, wenn heute Ortsvorsteher Manfred Göke am Kreuz einen Kranz niederlegt.