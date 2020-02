Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An Schule und Anwohner denken

Ja, der Klinik muss Raum gegeben werden, alles andere wäre „töricht“, wie es Ehrenbürgermeister Elmar Reuter ausdrückte. Aber er appellierte auch an den Investor, seine Nachbarn mehr mit einzubeziehen, auch er sei in der Pflicht. Und das stimmt.

Ebenso wichtig und zeitlich genauso dringend wie ein Beschluss, der die schnelle Erweiterung zulässt, ist es, das Raumangebot und die Lage der Schule noch einmal genauestens unter die Lupe zu nehmen. Das gilt für den Investor in puncto Neubau und Parkplätze, aber das gilt noch mehr für die Stadt in puncto Schulkonzept. Ist es noch nötig, dass noch eine Straße, der Martinusweg, zwischen zwei Spielbereichen durchführt? Der Kindergarten Sonnenstein, zu dem es sonst von hieraus ging, ist umgezogen.

Und braucht das Schulgebäude nicht wirklich mehr Raum, spätestens, wenn der Anspruch auf einen OGS-Platz kommt? Wie lassen sich ruhige und unruhige Bereiche bereits jetzt besser trennen bzw. definieren? Gespräche mit dem derzeitigen Träger der OGS, dem Sozialwerk Sauerland, finden dazu besser heute als morgen statt.

Mit Sicherheit wird die Stadt auch Geld in die Hand nehmen müssen, um die Schule ohne den Altbau vernünftig durchzuplanen, darum muss dieser Aspekt in den Verkaufsgesprächen unbedingt eine Rolle spielen. Und: Selbst wenn der Krankenhausgeschäftsführer momentan keine weiteren Erweiterungen „sieht“: Es muss bereits jetzt einen zumindest groben Plan B geben, was mit der Schule und dem Bigger Wohnviertel passiert, wenn die Klinik – was ihr ja vom Grundsatz her unbedingt zu wünschen ist – doch noch einmal mehr Platz braucht. Dies ist man den Lehrern, den Familien, den Anwohnern, letztlich allen Biggern schuldig. Sonja Funke