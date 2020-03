Ante-Gruppe Somplar mit historischem Rekord-Umsatz

Ante Holz hat das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte verzeichnet. Am Standort Somplar werden Schnittholz, Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz sowie weitere Produkte gefertigt.

Hallenberg/Züschen. An de Landesgrenze bei Hallenberg, in Somplar, liegt eines der größten Familienunternehmen der europäischen Holzindustrie, die Ante-Gruppe.

Die Ante-Gruppe hat auch im vergangenen Jahr ihren Wachstumskurs fortgesetzt und das beste Ergebnis der Firmengeschichte eingefahren. Der Bruttoumsatz stieg auf 240 Millionen Euro, die verarbeitete Holzmenge um 14 Prozent. An vier Standorten beschäftigt das Unternehmen inzwischen mehr als 1000 Mitarbeiter.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Als eines der führenden Familienunternehmen der Holzindustrie bekennen wir uns zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit,“ so Jürgen Ante, in dritter Generation Geschäftsführender Gesellschafter der Ante-Gruppe. Ziel sei, „wirtschaftlichen Erfolg, Ökologie und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen”.

Schäden lassen Holzpreis rutschen

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war in der Vergangenheit das organische Wachstum. Für das laufende Jahr plant Ante mit einem Umsatz von 280 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber der Entwicklung ist das Exportgeschäft, das 2019 um rund 30 Prozent zugelegt hat.

Blick fürs Details: Das Portfolio der Ante-Gruppe umfasst auch Produkte für Haus & Garten sowie die Möbellinie ante neo Foto: Unternehmen

Charakteristisch für das abgelaufene Geschäftsjahr war neben dem Wachstum auf der Mengenseite ein anhaltender Preisdruck auf den Absatzmärkten. Die lange Lagerdauer des bei den Stürmen der vergangenen zwei Jahre angefallenen Schadholzes und ein zunehmender Schädlingsbefall im vergangenen Sommer haben die Qualität des Holzes und damit die zu erzielenden Erlöse beeinflusst.

Altkreis Brilon Familienbetrieb in dritter Generation Das Unternehmen wurde 1927 in Züschen als Betrieb zur Herstellung von Gruben- und Schnittholz sowie Besenstielen von Josef Ante gegründet. 1979 erfolgte mit dem Bau des Standorts in Bromskirchen-Somplar der Sprung über die Landesgrenze. Der anhaltende Wachstumskurs der Ante-Gruppe spiegelt sich auch in den Mitarbeiterzahlen wider. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - das sind 150 mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus engagiert sich Ante seit Jahrzehnten für die Ausbildung junger Menschen - aktuell mit 50 Azubis und dualen Studenten.

Auf der anderen Seite sind die Einkaufspreise sowie der Qualitätsmix für Rundholz deutlich gesunken, so dass sich Ante auch weiterhin im internationalen Wettbewerbsumfeld „gut aufgestellt“ sieht.

Die anhaltend gute Baukonjunktur in Mitteleuropa mit deutlich zunehmendem Holzbau-Anteil verstärke diesen positiven Trend zusätzlich, teilt das Unternehmen mit.

Um auch in Zukunft wachsen zu können, setze man die im vergangenen Jahr begonnenen Investitionen an den vier Standorten in diesem Jahr mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro fort.

Neue Brettsperrholz-Produktion in Sachsen-Anhalt

Schwerpunkte sind unter anderem die Verdopplung der Pellets-Produktionskapazitäten, der Neubau eines Heizwerks mit zusätzlichen Trocknungsanlagen in Rottleberode (Südharz), die Neugestaltung des Rundholzplatzes und der Aufbau der Brettsperrholz-Produktion in Somplar und Berga; außerden unterhält das Unternehmen einen Standort im polnischen Kozuchow, wo Haus- und Gartenprodukte hergestellt werden.