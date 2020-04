April mit 200 Sonnenstunden im Sauerland – So geht’s weiter

Hochsauerlandkreis. Der April 2020 wird als Sonnenmonat in die Wettergeschichte eingehen. Sauerland-Wetterexperte Julian Pape weiß, ob es so frühlingshaft weitergeht.

Mehr als 200 Sonnenstunden stehen in diesem Monat im Hochsauerlandkreis mittlerweile zu Buche und in den nächsten Tagen kommen weitere dazu. Einige Wolkenfelder schmücken unseren Himmel, Regenschauer bleiben weiter aus.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Ein etwas unbekannter Teil der Wetterbeobachtung ist die Sichtweite. Bei dichtem Nebel beträgt diese teilweise nicht mehr als 50 m. Je trockener die Luft ist desto weiter kann man in die Ferne blicken und so ist klar, dass die vergangenen Wochen wohl zu den aussichtsreichsten Zeiten der letzten Jahre überhaupt gehörten. An den Nachmittagen sinkt die Luftfeuchte aktuell regelmäßig unter 40 %, teilweise schwankt sie nur um 20 %. So sind fast täglich Fernblicke bis zum Feldberg im Taunus und bis zur Wasserkuppe in der Rhön möglich. Beide befinden sich in mehr als 100 km Entfernung.

Wirklich viel wird sich an dieser Tatsache auch am Wochenende nicht ändern, denn weiterhin bleibt Hochdruckwetter bestimmend für das Sauerland. Allerdings lässt der kräftige Ostwind nun deutlich nach und so fühlen sich die Temperaturen gerade am heutigen Freitag durchaus frühlingshaft an. Einige Wolkenfelder schmücken dazu den Himmel rund um die Sauerländer Berge, Regenschauer werden sich daraus aber bis zum Montag nicht bilden. Die Höchstwerte am Wochenende erreichen meist zwischen 12 und 14°C.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Seit vergangenem Sonntag waren die Nächte in den Tälern des östlichen Sauerlandes durchweg sternenklar, erst in der vergangenen Nacht zogen einige hohe Wolkenfelder durch. Trotz dieses klaren Himmels erreichten die Temperaturen sehr unterschiedliche Werte. Teilweise war es leicht frostig, teils sanken die Werte nur wenig unter 10°C. Grund war auch hier der Wind, welcher die Luft nicht zur Ruhe kommen ließ und sie in unterschiedlichen Höhen kräftig durchmischte.

In den kommenden Nächten spielt der Wind nun keine große Rolle mehr und so müssen empfindliche Pflanzen besonders in höher gelegenen Tälern wieder geschützt werden. Die wolkenlosen Tage sind nun vorbei, einige Wolkenfelder ziehen besonders am Freitag noch durch. Am Samstag und Sonntag entstehen zudem einige Quellwolken, welche aber in ihrer Größe begrenzt sind und daher auch weiterhin keinen Regen bringen werden. So bleibt der vergangene Samstag der einzige wirklich Regentag in diesem Monat. Es bleibt zu hoffen, dass sich zum Monatswechsel in den Mai mal eine deutliche Änderung der Großwetterlage ergibt, bei welcher auch kräftigere Tiefs mal bis zu uns vordringen können.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Es ist schon faszinierend wie unterschiedlich die Witterungsperioden in diesem Jahr bisher waren. So verliefen Januar und vor allem der Februar sehr mild, nass und stürmisch. Der Wind kam zu fast 100 % aus West oder Südwest, kalte Luftmassen aus Nord- und Osteuropa erreichten das Sauerland quasi gar nicht. Für die Natur war dies eine gute Vorlage und so vermeldete der Deutsche Wetterdienst, dass die 2018 und 2019 herrschende Trockenheit nun zum Großteil überstanden ist.

Seitdem hat sich die Lage allerdings vollständig gedreht, Südwestwetterlagen mit Regengebieten gibt es praktisch gar nicht mehr. Stattdessen bestimmen Hochs mit trockenen Ostwinden unser Wetter. Trotz einer kleinen Veränderung der Lage bleibt dies bis zum Start in die neue Woche auch so. So lässt der Ostwind zwar nach, die Winddrehung auf Nord bedeutet allerdings nur eine geringfügig feuchtere Luft. So bleibt die Sonne bis zum Sonntag wetterbestimmend, einige Wolkenfelder können den ungetrübten Sonnenschein allerdings zeitweise einschränken. Die Temperaturen gehen leicht zurück, sie erreichen meist zwischen 16 und 18°C.

Der Trend: Ab Dienstag steigt die Wahrscheinlichkeit einiger Regenschauer etwas an. Dichtere Wolken schränken die Sonnenstunden weiter ein, an den Temperaturen ändert sich nur wenig. Die Nachtfrostgefahr nimmt wieder ab.