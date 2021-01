Ausstellung zu Verschwörungstheorien: gute Zahlen in Dalheim

Das LWL-Museum in Dalheim bei Marsberg hatte 2020 trotz Corona-Krise viele Besucher. Ein Grund: die Ausstellung Verschwörungstheorien.

Marsberg/Dalheim. Trotz Corona haben die Museen und Besucherzentren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die Millionen-Marke übertroffen: Rund 1,02 Millionen Besucher kamen trotz zweier längerer corona-bedingter Schließungsphasen in die LWL-Museen (2019: 1,94 Mio.). "Das ist ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Museen fast vier Monate geschlossen waren", sagte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Sonderausstellung "Verschwörungstheorien- früher und heute" vorzeitig beendet

Rund 37.500 Gäste zählte das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) bei Marsberg. Auch im Vergleich zu den knapp 100.000 Besuchern des Vorjahres eine beachtliche Zahl, so Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky. So war das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim im Jahr 2020 coronabedingt rund 15 Wochen geschlossen. Großveranstaltungen wie der Familientag "Et labora! Handwerk im Kloster", der Klostermarkt oder der "Winterzauber Dalheim" musste das Museum absagen und die Sonderausstellung "Verschwörungstheorien- früher und heute" vorzeitig beenden.

Den Grund für den dennoch großen Publikumszuspruch sieht Grabowsky im Erfolg der Sonderausstellung zu den Verschwörungstheorien sowie in der guten Resonanz der Bilderwelt "Michelangelo - der andere Blick". Die ursprünglich für April geplante Schau zu den Malereien in der Sixtinischen Kapelle wurde Anfang Mai eröffnet und bereits einmal verlängert. Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage und der coronabedingten Museumsschließung arbeitet das Haus aktuell an einer weiteren Verlängerung bis ins kommende Jahr hinein.

Kultur trotz Pandemie

Besonders freut sich Grabowsky, dass es dem Museum gelungen ist, auch in Zeiten der Pandemie die traditionsreichste Dalheimer Veranstaltung zu realisieren: Im August ging die 23. Spielzeit der Reihe "Dalheimer Sommer" unter neuer Intendanz über die Bühne. Anders als ursprünglich geplant, fanden Theater und Konzerte komplett unter freiem Himmel statt. 99 Plätze konnten die Veranstalter je Aufführung im barocken Ehrenhof der Dalheimer Klosteranlage anbieten. Zu den 13 Aufführungen kamen insgesamt 1.287 Gäste.