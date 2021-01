B7 bei Brilon nach Frontalunfall bei Überholmanöver gesperrt

Brilon Schwere Verletzungen zog sich eine Autofahrerin bei einem Unfall im Bereich des Rösenbecker Lochs zu. Die Straße wurde für die Rettung gesperrt.

Am Nachmittag gesperrt wurde die B7 zwischen Brilon und Marsberg nach einem Verkehrsunfall im Rösenbecker Loch. Dort hatte eine 36 Jahre alte Pkw-Fahrerin in Richtung Marsberg einen Lkw überholt. Dabei hatte sie laut Polizei offenbar nicht auf den Gegenverkehr geachtet und war frontal mit dem Wagen einer entgegenkommenden Frau (44) zusammengeprallt.

Die 36-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens erlitt leichtere Verletzungen.

Auch mitfahrender Hund verletzt

Ebenfalls verletzt wurde ein in dem Wagen der Unfallverursacherin mitfahrender Hund. Um den kümmerte sich das Tierheim Brilon. Die Feuerwehr Brilon leistete bei der Unfallaufnahme technische Hilfe.

Die Umleitung erfolgt zwischen Rösenbecker Kreuz und der Einmündung Steinborn über die Ortsdurchfahrt von Rösenbeck