Bad Wünnenberg:Tragischer Unfall mit verstorbenem Jungen (7)

Die Polizei hat nach einem tragischen Unfall in Bad Wünnenberg die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Wünnenberg. Bei Holzladearbeiten mit einem Traktor geriet ein siebenjähriges Kind unter das Fahrzeug, das vom Vater gefahren wurde. Ermittlungen dauern an.

Auf dem Gelände einer Scheine in Bad Wünnenberg nahe des Mordian-Loer-Weges kam es am Samstagmorgen gegen 11.45 Uhr zu einem tragischen Unfall.

Bei Holzladearbeiten mit einem Traktor geriet der siebenjährige Sohn des 41-jährigen Traktorfahrers aus bislang noch ungeklärter Ursache unter den Traktor. Das siebenjährige Kind verstarb noch am Unfallort an den Folgen der Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern an.