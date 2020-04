Bäume verschönern die Innenstadt von Olsberg

Olsberg. Eine zehn Meter hohe Eiche für den Marktplatz, Bäume im Kurpark und viele Anpflanzungen in der ganzen Stadt - in Olsberg grünt es.

Nachdem die Arbeiten an der Kanalisation und den Versorgungsleitungen am Olsberger Markt so gut wie abgeschlossen sind, schmückt den Parkplatz jetzt eine etwa zehn Meter hohe Stieleiche, die den Platz besonders prägt und eine grüne Note verleiht. Die Stadt Olsberg hatte bewusst einen Baum mit einer schlanken Krone ausgesucht, der jetzt mit einem Autokran, mitsamt seines Wurzelballens, in den Boden eingepflanzt wurde.

Da die Schützenbruderschaft St. Michael alljährlich am Markt bei ihrem Hochfest zu ihren Festzügen antritt, passt eine Eiche – als Symbolbaum des Schützenwesens – natürlich recht gut ins Stadtbild.

Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, dass die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ohnehin in den vergangenen Wochen in Sachen Anpflanzungen in der Kernstadt viel unterwegs waren. Allein im Kurpark Dr. Grüne wurden zehn Bäume und zahlreiche Rhododendren sowie in Bigge fünf neue Bäume gepflanzt.

Mühlenufer wird gepflastert

Im Rahmen der Neugestaltung des Olsberger Zentrums wird das Mühlenufer gepflastert, bevor der Dr.-August-Grüne-Weg und der Parkplatz hinter der Volksbank Sauerland an der Reihe sind: Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt Olsberg: „Das ausführende Bauunternehmen Josef Knoche (Schallenberg-Dorlar) liegt gut im Zeitplan und ist mit großen Personal- und Maschineneinsatz vor Ort.“ Ziel sei es, bis zum Spätsommer mit den notwendigen Arbeiten fertig zu sein, ein Vorhaben das durchaus realistisch ist.

Im neuen Kneipp-Erlebnispark sind im Bereich des Kräutergartens über 25 weitere Bäume gepflanzt worden. Durch das Projekt entsteht eine generationenübergreifende, barrierefreie, zum Teil witterungsunabhängige erlebnisorientierte Grünachse im Zentrum des Kneipp-Heilbades Olsberg.