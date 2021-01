Beim Drive-in gibt's in Olsberg den Segen der Sternsinger

Olsberg Auch Weise aus dem Morgenland dürfen nicht reisen. Der Pastoralverbund Bigge-Olsberg veranstaltet alternative Sternsinger-Aktionen.

Olsberg/Bigge. Kommen die Sternsinger oder kommen sie nicht? Selbst die Weisen aus dem Morgenland müssen sich ans Reiseverbot in Corona-Zeiten halten. Im Pastoralverbund Bigge-Olsberg möchte man das Brauchtum in diesem Jahr aber nicht voll und ganz der Pandemie zum Opfer fallen lassen. "Es gibt Alternativen! Der Segen kann auf vielfältige Weise in die Häuser kommen", sagt Gemeindereferentin Charlotte Roland. Am Sonntag, 10. Januar, kann man zum Beispiel die Hl. Messe für die Sternsinger um 9.30 Uhr per Livestream aus der Bigger St.-Martinus-Kirche mitfeiern. Zu sehen ist sie auf der Internetseite des Pastoralverbundes https://pastoralverbund-bigge-olsberg.de/.

Größte Kinderhilfsaktion

Neben dem Brauchtum ist die Sternsingeraktion eine der größten Kinderhilfsaktionen. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit dem Start der Aktion 1959 sammelten die Sternsinger rund 1,19 Milliarden Euro, mehr als 75.600 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden unterstützt. Da die Sternsinger unter dem Eindruck der Corona-Pandemie derzeit auf die sonst üblichen Besuche der Menschen an den Haustüren verzichten, soll auf andere Art versucht werden, Spenden zu sammeln. In der Bäckerei Bistro Tismes und Panino und bei den Fleischereien Ernst und Funke-Schnorbus stehen Spendendosen bereit. Zusätzlich kann jederzeit online auf der Internetseite des Pastoralverbundes Bigge-Olsberg gespendet oder ein Briefumschlag im Pfarrbüro Bigge eingeworfen werden.

Den Segen gibt's im Drive-in

Eine ungewöhnliche Aktion ist für Olsberg geplant: Auf dem Parkplatz des Aqua Olsbergs werden die Sternsinger der St.-Nikolaus-Gemeinde am Sonntag einen Drive-in-Stand aufbauen. Dort haben alle Bürgerinnen und Bürger aus Olsberg von 11 bis 16 Uhr die Gelegenheit, etwas für die Sternsinger zu spenden und den gesegneten Segensaufkleber zu bekommen. Durch den Drive-in kann aus dem Autofenster heraus gespendet, der Segen erteilt und der Sicherheitsabstand eingehalten werden. Alle sollte dabei an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes denken! Für alle, die nicht zum Drive-In kommen können, bieten die Sternsinger einen Bring-Service an. Telefonische Voranmeldung bei Markus Dinkel (0160 90891704)oder Lennard Rosenkranz (01512 8831714). In der Vorabendmesse am Samstag in der Pfarrkirche St. Nikolaus Olsberg werden die Segensaufkleber gesegnet. Im Anschluss an die Messe gibt es die Möglichkeit, einen Aufkleber mitzunehmen.

Überraschungsvideo geplant

Für alle und von allen Sternsingern der 12 Kirchengemeinden des Pastoralverbundes Bigge-Olsberg wird übrigens ein Segens- und Überraschungsvideo zu sehen sein, und zwar am Sonntag auf der Internetseite des Pastoralverbundes www.pastoralverbund-bigge-olsberg.de, auf bigge-online und olsberg-mittendrin.

Und so sehen die weiteren Sternsingeraktion in den einzelnen Orten des Pastoralverbundes aus:

Antfeld: Die Segensaufkleber mit der Aufschrift "C+M+B+2021" liegen ab Sonntag in der Kirche aus. Spenden können im Pfarrbüro in Bigge per Brief abgegeben werden. Assinghausen: Die Segensaufkleber liegen in der Kirche aus. Über den Opferkasten in der Kirche kann gespendet werden. Bruchhausen: Am Sonntag wird in Bruchhausen um 10 Uhr eine Wortgottesfeier auf dem Schulhof gefeiert. Dort kann man ebenfalls den Segen erhalten und Spenden abgeben. Zusätzlich erhalten alle Haushalte ein Segenpaket mit gesegneten Segensaufklebern für die Haustür.

Bigge: Die Bigger Jugend wird - wie auch schon bei der Weihnachtsaktion - jeden einzelnen Haushalt mit Segensaufklebern, Informationsflyern und Grußworten ausstatten. Somit muss niemand das Haus verlassen und jedes Haus erhält auch den Segen. Neben einer kontaktlosen Spende per Überweisung oder in den Opferkasten an der Kirche, können alle Bewohner auch erstmals in den Bäckereien Tismes und Panino und bei den Metzgereien Ernst und Funke-Schnorbus spenden. Diese Dosen werden die ganze nächste Woche zur Auslage bereit liegen. Oder es kann eine Spende auf folgendes Konto überwiesen werden: Kath. Kirchengemeinde Bigge IBAN: DE60472616031501151100 /BIC: GENODEM1BUS.

In Brunskappel gehen zwei Familiengruppen getrennt als Sternsinger und bringen die Segenstüten mit Aufkleber und Kreide zu den Häusern. In Elleringhausen werden die Sternsinger eine Segenstüte mit den Segensaufklebern in die Briefkästen legen. Es gibt zudem eine Infotafel in der Kirche und die Möglichkeit kontaktlos zu spenden. In Elpe können die Aufkleber auch nach der Vorabendmesse abgeholt werden oder am Sonntag in der Kirche. Zudem kann über den Opferkasten der Kirche gespendet werden. In Elpe wird die Vorabendmesse am Samstag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert, nicht wie geplant in der Schützenhalle. Auch in Heinrichsdorf liegen Segensaufkleber in der Kapelle aus.

Segensaufkleber verteilen

In Helmeringhausen werden die Segensaufkleber verteilt. Spenden können in der Kirche in den Opferkasten gebracht werden. In Gevelinghausen werden die Segensaufkleber zu den Menschen nach Hause gebracht. Der Opferkasten der Kirche soll als Spendendose dienen. Zudem werden ab Sonntag Segensaufkleber in der Kirche ausliegen. In Wulmeringhausen

liegen die Segensaufkleber in der Kirche aus. In Wiemeringhausen liegen die

Segensaufkleber ab Sonntag in der Kirche aus.