Bigge-Olsberg: Gemeinsames Büro für alle Pfarrsekretärinnen

Insgesamt 22 Bewerber gab es für die neue Verwaltungsstelle des Pastoralen Raumes Bigge-Olsberg, die zum 1. Juli eingerichtet werden soll. Auch ein neues Verwaltungsgebäude soll vor dem Pfarrhaus auf dem Bigger Kirchplatz entstehen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Bewerbungsfrist für die Verwaltungsstelle sei Mitte Januar ausgelaufen, es fänden am 16. März Bewerbungsgespräche statt, so Dechant Richard Steilmann in seiner Funktion als Leiter des Pastoralen Raums Bigge-Olsberg. Ins Bewerbungsverfahren ist der Katholische Gemeindeverband Meschede involviert.

Gemeinsames Büro für alle Pfarrsekretärinnen geplant

Das neue Gebäude soll dem Pfarrhaus, das jetzt sehr frei auf dem Gelände rechts von der Kirche liegt, vorgelagert werden, dazu sind gerade die Planungen gestartet. In diesem Gebäude soll - so sieht es ein erstes Raumkonzept vor, das noch besprochen werden muss - ein gemeinsames Büro für alle Pfarrsekretärinnen entstehen, die hier über ihre Stunden in den Pfarrbüros der Kirchengemeinden hinaus weiter eingesetzt werden sollen.

Mehr Zeit für Seelsorge

Die Verwaltungsstelle für den pastoralen Raum soll von montags bis freitags besetzt sein, der neu einzustellende hauptamtliche Verwalter wird den Einsatz der weiteren Mitarbeiterinnen, die sich dann um die verschiedensten Themen wie etwa Kirchen-Gesangbücher, Kollekte und vieles mehr kümmern, koordinieren. Und der neue Mitarbeiter wird sich in Vollzeit um die gesamte Mitarbeiter- und Vermögensverwaltung kümmern. So ist für die Gemeindemitglieder zu den Geschäftszeiten in der Woche vor Ort immer jemand erreichbar.

Dem Pfarrer, der sonst hier oft der einzig anwesenden Ansprechpartner war, wird mehr Raum für die Seelsorge gegeben. Darauf freut sich Richard Steilmann, der aber selbstredend als Leiter des Pastoralen Raumes die Mitarbeiterverantwortung weiter trägt.

Archiv im Pfarrhaus

Unten im bisherigen Pfarrhaus soll ein Archiv entstehen. Zur Konzeption des geplanten Gebäudes, das nach ersten Ideen an das bestehende Pfarrhaus mit Holzständerwerk angebaut werden soll, laufen zurzeit vorbereitende Gespräche, der Olsberger Architekt Peter Rosenkranz wird es planen. Der Bau ist bereits vom Erzbistum Paderborn genehmigt.