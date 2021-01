Brilon bereitet neues Baugebiet am Kahlen Hohl vor

Brilon. Mit der Erschließung stehen die Zeichen auf Grün: In Gudenhagen-Petersborn kann es losgehen. Zentrale Rolle spielt das Feriendorf.

Die Rodungsarbeiten laufen bereits: Am Kahlen Hohl in Gudenhagen-Petersborn entstehen acht Bauplätze. Und damit es dort möglichst bald losgehen kann, sorgt die Stadt für die Erschließung. Bisher ist das einzige dort stehende Haus nur über einen rund 100 Meter langen Schotterweg zu erreichen. Der soll auf insgesamt fünf Meter Breite ausgebaut werden und um einen im rechten Winkel hangabwärts in Richtung der Gutsteiche abknickenden Stichweg verlängert werden. Für dieses Teilstück reicht eine Breite von 3,5 Meter. An diesem Weg liegen nur zwei Grundstücke – die beiden einzigen in städtischer Hand. Die hat die Stadt aus jenem Gelände hinausfiletiert, auf dem das Feriendorf Gut Petershagen geplant ist.

Zunächst nur provisorischer Ausbau

Wegen der Bebauung müssen auch die aus den 50er Jahren stammende Wasserleitung und der Kanal erneuert werden. Wenn die verlegt sind, erhält die Straße vorerst nur einen dünnen Asphaltbelag, „damit dort die Lkw fahren können“, wie Jürgen Kürmann, Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses, sagte. Denn das, was als erstes am Kahlen Hohle in Angriff genommen wird, sei nur „eine Vorstufe“. Der Endausbau soll erfolgen, wenn sich dort mit der Bebauung etwas getan hat – und das betrifft vor allem das Feriendorf Gut Petershagen.

Anlieger haben 90 Prozent der Kosten zu tragen

Rund 510.000 bis 550.000 Euro soll der Ausbau kosten, schätzt Martin Schulte, Fachbereichsleiter Tiefbau bei den Stadtwerken Brilon: „Die Preise sind im letzten Jahr richtig heißgelaufen.“ Man müsse abwarten, wie sich Corona auf die Ausschreibungen auswirke. Da es sich um die erstmalige Herstellung der Straße handelt, sind die Anlieger – dazu würde mit einem Löwenanteil auch das Gut Petershagen gehören - beitragspflichtig. Gemäß der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt haben sie 90 Prozent des Aufwandes zu tragen. Näheres soll noch mit den Eigentümern persönlich in einer Anliegerversammlung erörtert werden.

14.000 Quadratmeter Fläche

Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann befürchtet, dass die Grundstücke – das Baugebiet ist insgesamt rund 14.000 Quadratmeter große - erst dann interessant würden, wenn feststehe, dass das Feriendorf nicht gebaut werde: „Dann geht es da ganz schnell mit dem Bauen los.“ Er befürchtet, dass sich Verfahren noch über Jahre hinziehen könne. Dem widersprach Beigeordneter Reinhold Huxoll. Der Investor werde sicher nicht noch zehn Jahre warten. In diesem Frühjahr will der Initiator des Projekts, der Briloner Architekt Eckhard Lohmann, die Sodenverpflanzung vornehmen. Große Teile des rund 60.000 Quadratmeter großen Geländes haben sich während der Planungsphase überraschend als höchst schützenswerter Magerrasen entpuppt. Lohmann hat deshalb das Konzept für die Ferienanlage überarbeitet und das ganze Projekt reduziert.

Grassoden an den Poppenberg verpflanzen

Um eine Befreiung zu bekommen, muss Lohmann umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen vornehmen. So will er in diesem Frühjahr den Magerrasen verpflanzen. Bei diesem Verfahren werden maschinell etwa zwei Quadratmeter große und rund 20 Zentimeter dicke Soden abgetragen und auf den neuen Standort verlegt. Der befindet sich unweit des Ortsausgangs von Petersborn am Poppenberg. Umweltschützer, die das Feriendorf verhindern unter allen Umständen verhindern möchten, bezweifeln die Erfolgsaussichten einer derartigen Maßnahmen. Der neue Standort weise völlig andere Boden- und Mikroklimaeigenschaften auf.

BBL-Antrag: Pflegekonzept aufstellen

Die Briloner Bürgerliste (BBL) hat zur Ratssitzung am Donnerstag dieser Woche (28. Januar) den Antrag gestellt, für das Grundstück ein Pflegekonzept aufzustellen und umzusetzen. Damit soll die artgerechte Behandlung der Fläche sichergestellt werden. Auffälligerweise, so die BBL, sei die Wiese in den vergangenen Monaten „maschinell sehr kurz gemäht“ worden, zudem finde keine Beweidung mehr statt. Außerdem haben sogenannte Drifter vor kurzem mit ihren Autos den Boden stellenweise zerfurcht und den Zustand des Grundstücks weiter verschlechtert. Daran, so die BBL, habe die unzureichende Umzäunung mit Schuld. Da die Stadt das Grundstück bereits an den Investor verpachtet hat, müsste das Pflegekonzept in den Pachtvertrag nachträglich mit einfließen.

Ortsvorsteher glaubt nicht an Realisierung

Die BBL hält es für „sehr zweifelhaft und noch nicht entschieden“, ob die Ferienanlage – die BBL spricht von einer Siedlung - auf dieser artenreichen und schützenswerten Magerwiese überhaupt realisiert werden kann. Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann ist sich bereits sicher: „Ich bin überzeugt, dass das Feriendorf nicht kommt.“

Weitere Berichte aus dem Altkreis Brilon online unter www.wp.de