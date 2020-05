Brilon: Bildhauerworkshop wird wegen Corona verschoben

Der jährliche Bildhauerworkshop 2020 des Kunstvereins Brilon e.V. fällt in diesem Coronajahr nicht aus, sondern wird von Pfingsten auf Mitte September verlegt. Wie in den Vorjahren findet der dreitägige Workshop in Brilon an der Hiebammen Hütte statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich und wer dabei sein will, sollte schnell sein.

Beim 12. Bildhauerworkshop sind Anfänger und Fortgeschrittene willkommen, die Freude an der Gestaltung von Stein oder Holz haben. Die Gruppe arbeitet mitten im idyllischen Wiesental an der Hiebammen Hütte am Rothaarsteig. Vermittelt werden bei diesem Workshop Techniken der Bildhauerei und die fachgerechte Handhabung der Werkzeuge. Die Teilnehmer erhalten Anregungen zur plastischen Gestaltung und werden von der Ideenfindung bis zur fertigen Skulptur individuell unterstützt und gefördert. Material und Werkzeuge werden gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Das muss jeder dabei haben

„Mitbringen muss jeder: Mund-Nasenschutz, Schutzbrille (soweit vorhanden), festes Schuhwerk, strapazierfähige Kleidung, denn es wird staubig und ein frohes Gemüt“, erklärte Organisator Reinhard Rohlmann vom Kunstverein Brilon.

Anmeldungen per Mail Der 12. Bildhauerworkshop findet vom 11. bis 13. September von 10 bis 18 Uhr statt. Anmeldungen per Mail an bhw@kunstverein-brilon.de. Rückfragen an Reinhard Rohlmann 0179/9438451

Die Anmeldung ist nur zusammen mit dem Eingang der Workshop-Gebühren in Höhe von 180 Euro verbindlich. Mitglieder des Briloner Kunstvereins zahlen 160 Euro. Material wird gesondert berechnet (Sandstein, Alabaster oder Holz). Die Zahlungsdaten erhalten Interessenten nach Eingang Ihrer Anmeldung per Email. Wer am ersten Tag (Freitag,11. September) verhindert ist, kann auch am Nachmittag oder Samstagmorgen dazukommen. Das sollte bei der jeweiligen Anmeldung aber auch entsprechend angegeben werden.

In den vergangenen Jahren war Johannes Dröge als Experte an der Hiebammen Hütte vertreten. Er ist seit 1966 freischaffend tätig.