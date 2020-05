Brilon: DNA-Spur überführt Geldautomaten-Räuber

Brilon. Mehrere Täter brachen einen Geldautomaten eines Spielcasinos am Ostring in Brilon auf. Die Polizei konnte mit DNA-Spuren einen Mann überführen.

Aufgrund einer DNA-Spur hat die Kripo zumindest einen der Täter überführt, die in der Nacht zum 12. Oktober 2018 den Geldautomaten eines Spielcasinos am Ostring in Brilon aufgebrochen hatten.

Das Schöffengericht Brilon befand jetzt einen 54 Jahre alten Serben für schuldig und schickte ihn deshalb für zwei Jahre und fünf Monate hinter Gitter.

Langes Vorstrafenregister

Der Angeklagte bestreitet die Tat in der Verhandlung. Er will zu jener Zeit an seinem Haus in Serbien Maurerarbeiten vorgenommen haben. Dafür gebe es auch zwei Zeugen. Davon erzählte er allerdings erst innerhalb der Verhandlung in Brilon.

Ende Januar war der Mann bei einer Verkehrskontrolle im Raum Lippstadt festgenommen worden. Anfang des Jahres war er wieder einmal illegal nach Deutschland eingereist.

Angeklagter wurde bereits abgeschoben

Bereits 14 Vorstrafen, darunter auch Gefängnisaufenthalte, hat er sich in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland eingehandelt. Im Jahr 2000 war er abgeschoben worden. Das hielt den gelernten Krankenpfleger allerdings nicht davon ab, für weitere Straftaten wieder einzureisen. Wie Anfang des Jahres, als er mit einem falschen Führerschein und einem falschen Ausweis hier unterwegs war, um angeblich einen Bagger zu kaufen.

Alarmanlage schlägt bei Polizei an

Gegen 4.30 Uhr schlug in jener Oktobernacht die Alarmanlage bei der Polizei an. Obwohl die ersten Streifenwagen binnen kürzester Zeit am Ostring eintrafen, waren die Täter weg. Beute: 38.000 Euro. Die Überwachungskamera hatte zwei Personen aufgenommen, die sich an dem an der Außenfassade des Spielcasinos angebrachtem Geldautomaten zu schaffen machten.

Eine Identifizierung war jedoch mit dem Material nicht möglich, auch die Fahndung mit dem noch direkt eingesetzten Hubschrauber führte zu keinem Erfolg. Erst eine DNA-Spur half der Kripo, die Tat dem 54-Jährigen zuzuordnen. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer einen Freispruch für ihren Mandanten gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.