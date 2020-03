Brilon: Hausbrand in der Hubertusstraße – Straße gesperrt

Brilon. In Brilon ist am Dienstagmittag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen Eine Frau wurde schwer verletzt. Die Straße ist gesperrt.

Feueralarm am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr in der Kernstadt von Brilon: Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen in die Hubertusstraße aus. Dort war in einem Zweifamilienhaus gegenüber des Amtsgerichts ein Feuer ausgebrochen. Die Straße ist zwischenzeitlich gesperrt. Das teilte die Polizei per Twitter mit.

Es gibt zumindest eine schwer verletzte Person. Die Feuerwehr rettete aus einer Wohnung eine Frau, die zunächst mit einem Rettungswagen ins Maria-Hilf Krankenhaus Brilon gebracht wurde. Von dort aus - so erste Informationen vom Einsatzort - soll sie per Rettungshubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen werden.

Feuerwehr durchsucht das Gebäude

Ob sich weitere Personen beim Ausbruch in dem Haus befanden, ist noch unklar. Die Feuerwehr durchkämmt unter schwerem Atemschutz das Gebäude, um nach möglichen weiteren Opfern zu suchen.

Weshalb das feuer ausbrach ist noch unklar. Die Ursachensuche läuft.

In einer Erstmeldung war die Feuerwehr wegen einem „unklaren Gasgeruch“ in die Huberstusstraße gerufen worden.