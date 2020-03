Brilon: Forum zu deutsch-russischem Verhältnis

Brilon. Das 770 Jahre alte Rathaus hat schon viel erlebt, freute sich Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, dass er wieder hochrangige Gäste in Brilon begrüßen konnte. Das Bundestagsbüro von Dirk Wiese (SPD MdB) konnte Matthias Platzeck (ehemaliger Ministerpräsident in Brandenburg) und Reinhard Krumm (Leiter Regionalbüro Wien der Friedrich-Ebert-Stiftung) als Referenten für eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung gewinnen. „Brilon ist eine weltoffene Kommune mit einer Wirtschaft, die in die ganze Welt liefert“. Im Hinblick auf die Internationalen Hansetage im Juni habe man die russische Stadt Pskov besucht und versuche „von der Basis deutsch-russische Beziehungen zu schaffen.“

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Wer Russland verstehen will, der muss sich entspannen. Zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind wichtig“, betonte Dirk Wiese. Unter den Besuchern seien viele, die ihr Herzblut in diese Beziehungen gesteckt haben. Darunter Dr. Reinhard Krumm, der 2019 sein Buch „Russlands Traum“ veröffentlichte. „Nicht Russland hat sich verändert hat, sondern die Welt“, begann Russlandkenner Matthias Platzeck (Dipl.-Ing. für biomedizinische Kybernetik) seinen Vortrag. „Früher gab es eine Formel: Aus Russland kommt das Böse, aus Washington das Gute. Heute habe ich die Hoffnung, wenn Trump nicht mehr gewählt wird, haben wir eine andere Welt.“

Leitsatz von Egon Bahr gilt auch heute nochj

Egon Bahr als Mitstreiter von Willy Brand habe immer Perspektivwechsel gepredigt. Er habe ihm auch den Leitsatz mitgegeben: „Russland ist auf dem europäischen Kontinent unverzichtbar. Es wird keinen Frieden ohne Russland geben.“ Das Bahr-Prinzip „Wandel durch Annäherung“ gelte heute noch für das globale Handeln im sich zuspitzenden Konflikt.

Altkreis Brilon Verständnis für eine andere Gesellschaft Dr. Reinhard J. Krumm leitet das Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa der Friedrich-Ebert-Stiftung; davor leitete er die FES-Büros in Zentralasien und in der Russischen Föderation, berichtete für dpa aus Riga und für den Spiegelt aus Moskau. Er ist Lehrbeauftragter für Osteuropäische Geschichte an der Universität Regensburg. Sein im vergangenen Oktober veröffentlichtes Buch „Russischer Traum“ ist eine Anleitung zum Verständnis einer anderen Gesellschaft.

Wie konnte es zu den zerrütteten Verhältnisse kommen? „Was ist in Russland in den letzten 30 Jahren passiert, was ist zwischen uns passiert? Putin wurde auf Händen getragen, als der Staat kurz vor den Kollaps stand und er ihn wieder aufrichtete. Die Russen haben sich als Weltmacht gefühlt und der Zusammenbruch hat in den Seelen mehr angerichtet, als wir denken.“ Warum sagen die Russen: Was ist mit Eurer Dankbarkeit?“, erinnerte Platzeck daran, dass es ohne Gorbatschow keine deutsche Einheit gegeben hätte. „Das müssen wir ihm ganz hoch anrechnen. In seinen Gremien stieß das auf Ablehnung und er hat einen hohen Preis dafür gezahlt.“

Bei den komplexen Sanktionen 2015 der EU gegen Russland habe er vor einem schlechteren Klima gewarnt. „Was haben wir erreicht? Die politischen Beziehungen sind ein Scherbenhaufen.“ Man sollte jetzt den Mut haben, die Hand auszustrecken um den Frieden zu sichern und dabei die Ukraine-Barriere erst einmal beiseite stellen.

Bei Ausrichtung der globalen Wirtschaftspole dabei sein

Wenn man 20 Jahre vorausschaue, entwickeln sich zwei Wirtschaftspole in der Welt: Der chinesische Raum und der nordamerikanische mit Kanada. Europa mit Russland könnte der dritte Pol sein. „Daraus würde sich eine vernünftige Partnerschaft ergeben und wir werden Wettbewerbs- und Wohlstandsfähig,“ so Platzek.

Dr. Reinhard Krumm hat viele Jahre in Russland gearbeitet. Er weiß, worüber er schreibt. Wer dieses größte Land der Welt verstehen will, sollte sein neues Buch „Russischer Traum“ lesen. Der Autor stellt die Gesellschaft in den zeitübergreifenden Mittelpunkt seiner Überlegungen. Wie ticken die Russen? „Wie so vieles in Russland ist auch der russische Traum widersprüchlich“, erklärt er. „Auf der einen Seite erwartet die Gesellschaft vom Staat Unterstützung im sozialen Bereich. Auf der anderen fordern die Menschen, dass sie selbst über ihr Schicksal bestimmen können.“ „Der russische Traum ist banal: ein besseres Leben, den Kindern eine bessere Zukunft, ein Minimum an Krankenversicherung und Renten. Dafür ist der Staat da.

Auch die eigene Einstellung überdenken

Das Volk erwartet, dass man über alles reden kann, auch mit dem Staat.“ Dieser sieht die sozialen Leistungen als Gesellschaftsvertrag: Dafür erwartet er absolute Loyalität. „Die russische Gesellschaft kann überall hingehen in dem großen Land, und ihr Ding machen, dass stört den Staat nicht. Er lässt manches durchgehen, nur nicht in politischen Dingen“, so Dr. Krumm. „Die Russen haben das, was Deutschland ihnen angetan hat „vergessen“. Aber wir sollten überlegen, ob wir wirklich in den letzten 30 Jahren alles gut gemacht haben. “

Matthias Platzek gab im Hinblick auf die jüngsten Anschläge zu: „Die Russen machen es ihren Freunden wahrlich nicht leicht. Aber man sollte bedenken, dass es schwer ist, wenn das Vertrauen verspielt ist und Vertrauensarbeit liegt leider nicht in den russischen Seelen.“ Dr. Krumm. „Die EU ist zerstritten wie nie, die Länder auch und Reden ist keine Anerkennung des Geschehenen.“ Der Schwebezustand Russland-Ukraine sei kein guter Zustand für die EU. Wir tun uns aber schwer, da wir nicht gemeinsam zusammenstehen.“