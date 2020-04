Brilon: Instagram-Follower lieben die Torten von Arzu Cecen

Brilon. Arzu Cecen aus Brilon backt in ihrer Freizeit Motivtorten. Eine Torte kostet Arbeit und Nerven. Die Mühe loht sich. Die Ergebnisse imponieren.

Die Dortmunder Skyline mit dem Signal Iduna Park. Spider Man. Batman. Lightning McQueen aus dem Film Cars. Sogar ein Hoverboard. Es gibt nichts, was Ufuk Arzu Cecen nicht aus Fondant, Kuchenteig und leckerer Creme zaubern kann. Die 43-jährige Brilonerin zeigt ihr Hobby – Motivtorten – bei Instagram und begeistert mit den vielseitigen Motiven ihre Follower.

Sie stöbert im Netz nach besonderer Torte

„Ich arbeite seit 20 Jahren im Krankenhaus, bin verheiratet und habe drei Kinder“, sagt sie. „Ich mache die Torten wirklich nur nebenbei – als Hobby sozusagen.“

Wie aus dem Märchen – eine Torte von Arzu Cecen. Foto: Privat / WP

Sie ist in Elternzeit für ihren jüngsten Sohn, als sie zum ersten Mal auf die Motivtorten stößt. Zu seinem ersten Geburtstag will sie eine besondere Torte backen. Also stöbert sie im Internet und findet die Kunstwerke, die dort aus Teig und Marzipan hergestellt werden.

Arzu Cecen bringt sich das Backen selbst bei

Sie bringt sich das Backen selbst bei. Schaut Videos und Filme dazu. Tauscht Rezepte mit anderen Bäckerinnen aus. Die erste Torte gelingt – nach harter Arbeit, viel Zeit und Geduld. Trotzdem: Arzu Cecen hat angebissen. Sie kauft sich Modelierwerkzeug und arbeitet sich immer tiefer in die Fülle an Rezepten hinein.

Drei Tage braucht sie für eine Torte. An Tag eins erledigt sie die ersten Vorbereitungen. Backt den Untergrund vor. An Tag zwei bereitet sie die Füllung des Kuchens vor. Cremes, Obst. An Tag drei fügt sie alles zusammen.

„Ich achte darauf, immer frische Zutaten zu nutzen. Ich kaufe die Eier beispielsweise auf dem Bauernhof, wähle frisches Obst je nach Jahreszeit aus. Es soll nicht nur gut aussehen, sondern auch gut schmecken“, sagt sie. Wichtigstes Werkzeug für sie: Die Küchenmaschine. „Die Eier müssen oft sehr sehr lange schlagen, um eine leichte und lockere Konsistenz zu bekommen. Daher bin ich dankbar, dass ich das nicht selbst machen muss.“

Schwierig sind insbesondere die Figuren aus Fondant

Schwierig sind insbesondere die Figuren und Motive, die aus Fondant hergestellt werden. Diese muss Arzu Cecen schon mehrere Tage vor dem Fertigstellen der Torte anfertigen.

Arzu Cecen aus Brilon. Foto: Privat / WP

Dazu recherchiert sie im Netz, geht auf die Wünsche ihrer Familie und der Kinder ein und überlegt, wie sich die Motive auf den Torten machen – je nachdem, wie viele Etagen diese haben soll. Dann zeichnet sie die Torte vor, skizziert die Größe und die Figuren. Legt fest, wo welche Figur stehen soll. „Stärke zum Haften ist dabei besonders wichtig, damit die Figuren stabil bleiben“, betont sie. Die Figuren – sowieso alles, was an der Torte ist – kann man essen. Oder bis zu einem Jahr lang aufbewahren.

Das schwierigste bisher: Eine Wohnmobil-Torte

„Eine Torte kostet viel Arbeit und Nerven“, sagt Arzu Cecen. „Aber ich mache die mit viel Liebe.“ Die schwierigste Torte, die sie je gebacken hat, war ein Wohnmobil. „Meine Kollegin ist in Rente gegangen und wir haben entschieden, ihr Wohnmobil, mit dem sie oft auf Tour geht, als Torte zu backen.

Wie es eben in der Realität aussieht, mit passendem Kennzeichen.“ Jede Torte muss für Arzu Cecen eine Herausforderung sein. Muss sie reizen, denn sonst möchte sie das Motiv nicht umsetzen. Blechkuchen backt sie gar nicht mehr.

Feedback und leuchtende Kinderaugen sind ihr wichtig

Besonders wichtig ist ihr das Feedback von Familie und Freunden, aber auch auf Instagram. „Jede Torte hat eine eigene Geschichte.

So kreativ sind die Motivtorten von Hobbybäckerin aus Brilon So kreativ sind die Motivtorten von Hobbybäckerin aus Brilon Arzu Cecen hat sich das Backen von Motivtorten selbst beigebracht. Wieso sie dafür drei Tage braucht und wofür sie am dankbarsten ist. Foto: Arzu Cecen

Mal ist sie für eine Kollegin, mal für einen Kindergeburtstag. Die leuchtenden Augen, wenn die Kinder ihre Torte bekommen, haben für mich großen Wert“, sagt Arzu Cecen. Die Geburtstage sind für sie ein Hightlight. Sie freut sich, wenn sie den Kindern ein so besonderes Geschenk machen kann.

Sie ist eine hilfsbereite Frau. Sie sagt über sich selbst, dass sie glücklich ist, wenn sie helfen kann. Trotzdem – die Torten sind und bleiben nur ein Hobby. „Ich bin glücklich mit meiner Arbeit. Ich arbeite wirklich gerne im Krankenhaus.“