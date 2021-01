Brilon: Kein Neujahrsempfang - Bürgermeister grüßt digital

Brilon Der Neujahrsempfang in Brilon fällt im Lockdown der Corona-Krise aus. Der Bürgermeister bietet eine digitale Alternative an:

Brilon. „Was war das für ein toller Start in unser 800-jähriges Jubiläumsjahr 2020“ reflektiert Bürgermeister Dr. Christof Bartsch den letzten Neujahrsempfang zu dem alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon eingeladen waren. „Nach der erfolgreichen Veranstaltung waren natürlich auch Überlegungen bezüglich des Neujahrsempfang 2021 angestellt worden. Ich hätte gerne wieder mit allen den Start ins neue Jahr 2021 gefeiert“ führt der Bürgermeister weiter aus. Aber auch ihm sind die Hände gebunden, und deshalb sendet er seinen Neujahrsgruß mit Abstand an die Bevölkerung.

Auf der Homepage und auf Facebook

Am 10. Januar um 11 Uhr wird der Neujahrgruß über digitale Medien an alle Bürgerinnen und Bürger gesendet. Sollte man es um 11.Uhr nicht schaffen, kann man ihn später auch noch im Internet abrufen.

Der Neujahrsgruß wird am 10. Januar über Youtube bereitgestellt und auf der städtischen Homepage (www.brilon.de) und auf der Facebookseite der Stadt Brilon (https://www.facebook.com/StadtBrilon/) verlinkt.

Die Städte Winterberg, Olsberg und Medebach hatten ihre Empfänge im Januar 2021 ebenfalls abgesagt.