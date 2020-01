Brilon/Arnsberg. Das Landgericht Arnsberg beschäftigte ein Berufungsverfahren eines Mannes, der eine Spielhalle in Brilon überfiel. Jetzt äußerte sich der Täter.

Brilon: Neues Urteil nach Überfall einer Spielhalle

Diesmal sollte alles anders werden. Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in der Keffelker Straße in Brilon am 5. März 2017 hatte ein 37-Jähriger eine Haftstrafe von drei Jahren kassiert. Doch Rechtsanwältin Susanne Renner plädierte damals auf Freispruch und legte beim Landgericht Arnsberg Berufung ein. Im neuen Verfahren musste sie ihre Strategie aber schnell ändern.

Was genau wird ihrem Mandanten vorgeworfen? An besagtem Tag hatte sich eine Angestellte der Spielothek vor dem Gebäude aufgehalten, als ein maskierter Mann an ihr vorbei in das Geschäft gegangen war. Kurz darauf war er wieder rausgekommen und hatte nach der Hallenaufsicht gefragt. Die Mitarbeiterin war damals im Glauben gewesen, der Mann mache einen Scherz.

Angeklagter erbeutete in Brilon fast 900 Euro

Sie hatte sich ihm als Angestellte zu erkennen gegeben, der Räuber hatte sie aufgefordert, ihm zur Kasse zu folgen und das Geld auszuhändigen. Der Mann hatte so 896,70 Euro erbeutet. Gewalttätig sei der Angeklagte damals nicht geworden. So hatte es die Zeugin bei ihrer Aussage bei der Polizei angegeben. Später fanden Beamte in Warstein die Kleidung des Angeklagten inklusive der Maske.

DNA-Spuren an letzterer konnten den Mann damals überführen. Zeugen aus der Spielhalle hatten bei ihrer Befragung angegeben, dass der Angeklagte eine schwarze Pistole in der Hand gehalten habe. Überraschenderweise hatte die bedrohte Zeugin diese zu keinem Zeitpunkt wahrgenommen.

Richter hält Urteil für richtig

Das änderte aber nichts am Fall. „Ich kann sofort sagen, dass mir keine gravierenden Mängel am vorangegangenen Urteil aufgefallen sind. Ich halte es nicht für falsch. Es ist nicht überzogen, nicht zu milde, sondern ein gesunder Mittelweg“, sagte der Vorsitzende Richter Pagel im Rahmen eines Rechtsgesprächs. Keine gute Nachrichten für die Verteidigung. Trotzdem wollte Anwältin Renner an der Berufung festhalten, jetzt aber zumindest ein geringeres Strafmaß für ihren Mandanten rausholen.

Altkreis Brilon Viele Vorstrafen Seit 1998 haben sich bei dem Angeklagten zehn Verurteilungen angehäuft. Diese reichen vom schweren Raub eines Drogendealers und Schwarzfahren über diverse Diebstahlsdelikte und Hehlerei bis hin zu 17 Rauschgiftvergehen. Daraus standen noch sieben Monate Haft offen, die das Gericht in die ausgesprochene Gesamtstrafe einbezogen hat. Durch die zahlreichen Gerichtsverfahren warten auf den Mann auch Verbindlichkeiten in Höhe von beinahe 6000 Euro .

Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls Berufung eingelegt. Ihr war das Urteil zu milde ausgefallen. Sie gab sich ebenfalls damit zufrieden, dass lediglich über das Strafmaß entschieden wird. Dies hatte zur Folge, dass keine Zeugen gehört werden mussten, weil der Sachverhalt und der Schuldspruch damit rechtskräftig sind. Es kommt einem Geständnis des Angeklagten gleich, dass er diese Bedingungen akzeptierte und nicht länger bestritt, die Tat begangen zu haben.

Angeklagter gesteht erstmalig

„Ich brauchte das Geld, um Drogen zu kaufen“, gab er erstmalig zu. Jahrelang habe er täglich zu Heroin und Kokain gegriffen. Eine saubere Phase sei durch die Trennung von seiner Freundin unterbrochen worden. Der Angeklagte sagte, dass seine Sucht ihm viel kaputt gemacht habe. „Aber ich habe die Kurve gekriegt. Ich will mein Leben auf die Reihe kriegen, straf- und konsumfrei leben“, sagte er weiter. Seit September 2018 ist er in Therapie, wo es laut Angaben seiner Therapeutin sehr gut für ihn laufe. Gerne würde er länger dort bleiben, seine Ausbildung als Industriemechaniker beenden und ins Berufsleben starten.

Bis es soweit ist, kann es noch etwas dauern. Als nach vier Stunden das Urteil verlesen wurde, drehte der Angeklagte nervös einen Ring an seinem Ringfinger und blickte mit resigniertem Blick zum Richter. Das Landgericht Arnsberg kam zu dem Entschluss, dass beide Berufungen zu verwerfen sind. „Die Beweislage ist erdrückend. Zwar wurde die Zeugin nicht nachhaltig geschädigt, aber Ihre Tat war erfolgreich“, erklärte der Vorsitzende Richter. Somit bleibt die Strafe von drei Jahren bestehen.