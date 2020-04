Brilon: So funktioniert das neue Drive-in in der Innenstadt

Brilon. Die Corona-Krise trifft Gastronomen schwer. Volker Gierse, Hotel und Restaurant zur Post in Brilon, hat eine Idee. So funktioniert sein Drive-in.

Wer keine Lust mehr darauf hat, selbst zu kochen oder mal wieder in den Genuss eines frisch im Restaurant zubereiteten Gerichts kommen möchte, für den ist jetzt bestens gesorgt. Das Hotel und Restaurant zur Post in der Königstraße bietet ab Montag, 27. April, den ersten Drive-in in der Briloner Innenstadt an. Die Corona-Krise machte das Haus erfinderisch.

Vorbestellen, vorbeifahren und abholen

Von Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr sowie sonntags von 12 bis 14 Uhr erhalten Gäste direkt aus dem Fenster ihre Bestellung zum Mitnehmen. „Es gibt viele, die Lieferdienste anbieten, aber mit Vorbestellung.

Bei uns soll es schnell gehen, wenn man mal wieder Lust auf ein Schnitzel hat. Vorfahren, bestellen, kurz warten, bezahlen, mitnehmen und genießen“, erzählt Inhaber und Koch Volker Gierse. Eine Vorbestellung für die Drive-in-Mahlzeiten telefonisch ist unter der 02961 97100 möglich. Die wöchentlich wechselnden Speisekarten sind vor Ort erhältlich oder per Nachfrage unter info@hotel-zur-post-brilon.de

Dem Koch fehlt es hinter dem Herd zu stehen

Wegen Corona musste auch er sein Hotel und Restaurant dicht machen. Die Zeit bis jetzt hat das Team mit Renovierungen der Hotelzimmer, Flure, der Saune und der Kegelbahn gut genutzt. Doch dem Koch fehlt es hinter dem Herd zu stehen, die Kochlöffel zu schwingen und seine Gäste zu verwöhnen. Außerdem seien bereits viele Anfragen von Stammgästen eingegangen, die sein Essen missen.

Da kam ihm die Idee anstatt eines Lieferservices was zu bieten, was es so, außer beim Fast-Food-Giganten, noch nicht gibt – einen Drive-in. „Bei uns ist alles frisch aus der Pfanne. Dafür muss, je nachdem wie voll es sein wird, nur circa zehn Minuten gewartet werden“, sagt Gierse.

Kontaktloses Bezahlen

Genügend Platz vor dem Restaurant oder auf den hinteren Parkplätzen ist gegeben. Und auch für die notwendigen Hygienemaßnahmen ist gesorgt: „Kontaktloses Bezahlen geht natürlich und den Abstand beim Bestellen und Übergeben halten wir auch ein“, so Volker Gierse. Doch worauf können sich die Gäste freuen? Auf eine wöchentlich wechselnde Speisekarte.

Die Karte für die nächsten zwei Wochen ist bereits auf der Facebook-Seite von Prima Brilon anzusehen oder direkt beim Hotel zur Post zu erhalten. Darauf stehen von Hähnchengeschnetzelten über Schnitzel bis hin zu Pasta leckere Gerichte für Jedermann. „Wer keine Lust mehr auf Pizza oder Döner hat und was „Richtiges“ zu Essen möchte, ist bei uns gut aufgehoben“, sagt Gierse.