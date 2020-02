Brilon: Bürger zeigen Solidarität nach Anschlag in Hanau

Es soll ein wichtiges Zeichen sein, das die Stadt Brilon mit seinen Bürgern setzt. So sagte es Bürgermeister Dr. Christof Bartsch am Nachmittag. Gemeinsam wurde der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht. 170 Bürger fanden sich dazu am Rathaus ein - und es wurden zahlreiche Botschaften mit auf den Weg gegeben.

„Es ist das Miteinander, das wir hier in Brilon pflegen wollen. Daher danke ich allen, die sich hier organisiert haben, um der Verstorbenen zu gedenken“, sagte der Bürgermeister am Freitag in einer Rede. Der Briloner Moscheeverein und der SPD-Ortsverein organisierten gemeinsam dieses Zeichen für Mitmenschlichkeit und Solidarität.

Rechtsradikaler Anschlag in Hanau bewegt in Brilon

Am vergangenen Mittwochabend war es im hessischen Hanau zu einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistisch motivierten Anschlag gekommen. Ein 43-jähriger deutscher Sportschütze hatte neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der Mann seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben.

Bei der Gedenkfeier werden auch die Namen der Verstorbenen hochgehalten und später laut verlesen. Foto: Kevin Kretzler

In Brilon hielten Bürger Schilder mit den Namen der Getöteten in den Händen. Laut Bürgermeister Bartsch sollte dieser Tag nicht nur ein Zeichen gegen Fremdenhass, Feindbilder, Vorurteile und gegen Faschismus sein. Vielmehr sollte die Versammlung zeigen, dass Brilon für eine offene Gesellschaft stehe, „zu der alle gehören, die hier leben, arbeiten und unsere Nachbarn sind“, sagte der Bürgermeister.

Kette der Gewalt

Aber er fand auch drastische Worte: „Die Zeit der Selbstberuhigung ist vorbei. Der Rechtsextremismus ist in der Gesellschaft verankert und die Tat in Hanau ist nur Teil einer ganzen Kette von Ereignissen der rechten Gewalt.“

Das merkte auch Adem Yildiz an. Er ist Vorstandsmitglied im Briloner Moscheeverein und in Olsberg geboren. „Wenn ich in Willingen am Wochenende mit dem Taxi Gäste mitnehmen möchte, fragen sie als Erstes: ,Woher kommst du?’ Das gehört sich nicht. Ich kenne Deutschland eigentlich anders, aber es hat sich viel verändert in letzter Zeit.“ Yildiz sagte, dass er rechte Gewalttaten in den Medien meistens ignoriere. „Aber diese Tat hat mir Angst gemacht.“

Bürgermeister Bartsch erinnert an das Grundgesetz

Bürgermeister Bartsch verwies in seiner Rede auch auf das Grundgesetz in dem festgeschrieben steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dies ist seiner Meinung nach ein Bekenntnis, das über allem stehen müsse und daher sollte jede Ethnie geschützt werden. „Jeder Einzelne muss dagegenhalten, wenn Einzelnen oder Gruppen die Würde genommen wird. Wir sind wechselseitig füreinander verpflichtet“, sagte Bartsch.

Adem Yildiz, Vorstandsmitglied im Briloner Moscheeverein Foto: Kevin Kretzler

Der Zentralrat der Muslime rief in Anbetracht des Anschlages zu mehr Selbstschutz auf. Maßnahmen für die eigenen Familien und Gotteshäuser sollten ergriffen werden. Davon hält der Bürgermeister wenig. Derartiges Verhalten würde ein falsches Zeichen setzen und zu Ausgrenzung führen.

Keine Sicherheitsmaßnahmen an der Moschee

Auch Adem Yildiz ist von dem Aufruf nicht überzeugt: „Ich werde mich jetzt nicht mit einer Waffe hier hin stellen.“ Im Rahmen des Gedenkens verlas er auch die Namen der Opfer laut vor, bevor Pastor Ansgar Drees und Pfarrer Rainer Müller noch ein gemeinsames ökumenisches Gebet sprachen.

Bartsch schloss den Gedenkmoment mit einem Appell: „Wir beten, dass sich alle Wünsche derer, die sich zu dieser Stunde treffen, in Erfüllung gehen und wir uns auf den Weg machen zu einer guten Bürgergesellschaft.“