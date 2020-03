Brilon: So wehrt sich CDU-Politiker gegen Hasskommentare

Jürgen Kürmann hat schon einiges eingesteckt. Kritik von Kollegen. Niederlagen im Rat. Und Beleidigungen, ja sogar Drohungen in den Sozialen Netzwerken wie Facebook. Trotzdem ist der CDU-Politiker nun schon fast zwanzig Jahre in der Lokalpolitik in Brilon tätig – und verliert nichts von seiner Motivation.

Schon zwanzig Jahre in der Politik

„Ich bin 2000 in die CDU eingetreten – damals hat mich Wolfgang Dieckmann gefragt ob ich mir vorstellen kann, in der Lokalpolitik mitzuwirken“, erinnert sich der Geschäftsführer der CDU zurück. Jürgen Kürmann hatte schon immer Interesse an Lokalpolitik – besonders daran, etwas bewirken zu können, wenn er selbst im Rat mitwirken könne. Also entschied er sich als Direktvertreter seines Wahlkreises anzutreten.

Sein Anfang ist nicht so schwer, wie viele sich das vorstellen – mit Plakaten ankleben und Prospekten verteilen. „Selbst Funktionsträger verteilen heute noch Plakate oder Prospekte, das ist ganz normal. Wer wirklich durchstarten will, kann sich der Jungen Union anschließen. Die bewirken auch etwas im Rat“, sagt Jürgen Kürmann zu den Vorurteilen. Auch Späteinsteiger könnten allerdings etwas bewegen, fügt er hinzu.

Macht Politik für die CDU in Brilon: Jürgen Kürmann Foto: WP / Privat

Die Arbeit macht Spaß – manchmal zulasten der Familie

Die Arbeit als Politiker macht ihm Spaß, auch, wenn sie anstrengend sein kann. Manchmal geht die Zeit, die er für seine lokalpolitische Arbeit einsetzt zulasten seiner Familie, seiner Kinder. „Aber der Spaß überwiegt“, sagt Jürgen Kürmann.

Es gibt allerdings Momente, in denen der Spaß für einen Moment aufzuhören scheint. Wenn bei Facebook Menschen beleidigend werden. „Natürlich ist es so, dass das, was ich bei den Sozialen Netzwerken poste, nicht allen gefallen kann“, gibt Jürgen Kürmann zu. Ihm fällt auch direkt ein Beispiel ein: die Anschaffung der neuen Mülleimer in Brilon. „Das war keine große Geschichte, die alten Mülleimer waren alt und erneuerungsbedürftig. Also wurden die alten aufgearbeitet und neue aufgestellt. Manche haben geschrieben, jetzt gehe es mit mir durch.“ Manche Kommentare werden persönlich, manche beleidigend.

„Wir wissen wo du wohnst“ – Drohungen auf Facebook

„Ich kann das sehr gut abstellen“, sagt Jürgen Kürmann über die fiesen Kommentare zu seiner Arbeit. Nur einmal ist er in einer Ratssitzung deutlich geworden. Ein Mitglied aus einer anderen Fraktion sei „entgleist. Da kamen dann Kommentare wie: wir wissen, wo du wohnst.“ Bei Kommentaren wie diesen, wenn es an die Angst um sich selbst oder die Familie geht – da hört die Toleranz bei Jürgen Kürmann auf. „Ich habe denjenigen bei der Ratssitzung konfrontiert und dann war auch gut“, so der CDU-Politiker.

Er glaubt, Politiker müssen sattelfest sein, sonst würde man persönlich an der Kritik und den Kommentaren im Netz zerbrechen. Allerdings würde ihm das Abschalten recht gut gelingen. „Die meisten Leute verhalten sich sehr ordentlich. Es sind immer nur diese eine Handvoll Leute, die im Internet was schreiben.“ Viele würden ohne ein Quäntchen Wissen draufkloppen, wie Jürgen Kürmann es ausdrückt. „Ich versuche dann, den Menschen zu erklären, worum es geht. Aber viele sind ohnehin negativ eingestellt und irgendwann gebe ich auf.“

Infobox Mitglied in zahlreichen Ausschüssen Jürgen Kürmann ist seit zwanzig Jahren bei der CDU in Brilon. Sein Wahlbezirk ist der 8., Müggenborn/Schulzentrum. Er sitzt im Ausschuss für Planen und Bauen, im Rechnungsprüfungsausschuss, in der Gesellschafterversammlung des städtischen Krankenhauses Maria-Hilf-Brilon. Er ist im Betriebsausschuss des Bauhofsund im Haupt- und Finanzausschuss. Auch im Schul- und Sportausschuss und im Verwaltungsrat Stadtwerke AöR wirkt er mit.

Wertschätzung über die Sozialen Netzwerke

Allerdings würde er auch Wertschätzung im Netz erfahren. „Wir sind Politiker, unser Job ist es, Mehrheiten zu beschaffen. Wenn man das schafft, dann freut man sich, wenn man dafür auch noch Wertschätzung erhält, das ist doch klar.“

Jürgen Kürmann überlegt nicht lange was er jungen Leuten, die überlegen in die Politik zu gehen, mit auf den Weg geben will: „Wenn man was bewegen will für den Nachbarn, die Stadt, dann muss man in die Politik gehen. Kritisieren ist das eine, mitmachen das andere – und gerade junge Leute haben gute Ideen.“