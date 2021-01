Brilon: Tagestouristen auch am Ski- und Rodelhang Poppenberg

Brilon Die Skipiste am Poppenberg in Brilon wurde am Wochenende von Schneetouristen angesteuert. Kommen jetzt die Touristen aus Winterberg?

Brilon. Viele kleinere Skigebiete im Sauerland werden - als Alternative zu Winterberg - ebenfalls von Tagestouristen angefahren - zum Teil sind die Verhältnisse chaotisch wie im Skigebiet Wildewiese in Sundern, das in den vergangenen Tagen ebenfalls gesperrt wurde, weil dort zu viele Menschen unterwegs waren. Auch am Briloner Poppenberg nahm das Touristenaufkommen in den vergangenen Tagen deutlich zu. Offenbar suchen sich Tagestouristen Alternativen, um nicht in das Chaos im Raum Winterberg zu gelangen.

Am Wochenende viel los am Poppenberg

Der Ski- und Rodelhang, dessen Skilift im Corona-Lockdown ebenfalls stillgelegt ist war in den letzten Tagen, Ziel einiger Tagestouristen. Vor allem am Wochenende war der Poppenberg in Brilon so voll wie seit Jahren nicht mehr. Selbst am oberen Skihang waren viele Ausflügler unterwegs. Autofahrer fuhren am Samstagachmittag im Minutentakt die Straße zum Poppenberg hoch, trotz des "Durchfahrt verboten"-Schilds. Oben angekommen, kehrten sie wieder zurück, da am Poppenberg kaum Parkmöglichkeiten hat.

Auch am Sonntag nahm das Aufkommen stark zu. Deutlich mehr Menschen als noch am Samstag steuerten den Hang an - die Nebenstraße sind mit Autos der Tagestouristen komplett zugeparkt.