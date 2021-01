Brilon: Tagestouristen besuchen Poppenberg

Brilon. Touristen machten sich zum Poppenberg auf. Die Polizei und das Ordnungsamt waren auf die Besucher gut vorbereitet. So verlief das Wochenende.

Am Samstag blieb es ziemlich ruhig am Poppenberghang. Das Ordnungsamt der Stadt Brilon hatte wieder auf der schmalen Straßen zum Poppenberghang ein „Durchfahrt verboten“-Schild aufgestellt, um die Autofahrer darauf hinzuweisen, dass sie nur bis zum Wanderparkplatz fahren durften. Auf diesem blieben sogar noch einige Plätze frei. Es sollte verhindert werden, dass die Region von Tagestouristen überschwemmt wird.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Sonntag kamen die ersten Tagestouristen gegen 10 Uhr an. Um die Mittagszeit wurde es dann merklich voller auf dem Schlitten- und Skihang und auch auf den Straßen in der sonst sehr ruhigen Wohngegend. Auf den großen verschneiten Hängen verteilten sich die Besucher allerdings ziemlich gut.

Straße in Brilon wird zugeparkt

Gegen 13 Uhr packten die ersten Familien aus den Ruhrgebietsstädten ihre Schlitten und Skier wieder in ihre Autos und fuhren ab. Allerdings kamen dann doppelt so viele wieder an. Schnell war die Wittekindstraße die ganze Länge nach hoch einseitig zugeparkt, so weit das Auge reichte. Trotzdem blieb alles im Rahmen, denn die Polizei und das Ordnungsamt zeigten Präsenz und kontrollierten die Situation immer wieder. Gegen 15 Uhr begann der große Aufbruch Richtung Heimat, denn die meisten Schneetouristen wollten wohl vor der angekündigten Glätte wieder zu Hause sein.

Im Bereich Brilon stellten die Behörden zwei Verkehrsverstöße fest.